Antepfıstığı Lisanslı Depo Tesisin Temeli Atılıyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'de tarım sektörü adına bir ilk olacak olan, Antepfıstığı Lisanslı Depo tesisinin temelinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağı törenle atılacağını açıkladı.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında hizmete kazandırılacak olan "Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisinin", temel atma töreninin 5 Mart Salı günü saat 14: 00'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Antepfıstığının ana vatanı Gaziantep'te hayata kazandırılacak olan projenin yaklaşık 14 milyon TL bütçeye sahip olduğunu kaydeden Akıncı, proje bütçesinin yüzde 75'nin İKA, yüzde 25'nin ise GTB tarafından karşılanacağını söyledi.

Yer temini GTB tarafından yapılan tesisin, Gaziantep -Nizip karayolu üzerinde inşa edileceğini vurgulayan Akıncı, yaklaşık 10 bin ton antepfıstığı depolama kapasitesine sahip olacak olan tesisi bu sene antepfıstığı hasat sezonuna yetiştirmeyi planladıklarını söyledi. Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk uygulamasının ilk kez Gaziantep'te uygulamaya girmesinden dolayı Türkiye'de sektör adına bir ilk oluşturduğuna dikkat çeken Akıncı, "Lisanslı depoculuk uygulaması öncelikle Antepfıstığının kayıt alınmasına, fiyat istikrarına ve ürünün daha sağlıklı şekilde muhafaza edilmesine katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulmasına olanak sağlayacak. Lisanslı depomuz aracılığıyla üreticilerimizin kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle, istikrarlı, güvenli ve daha yüksek gelir seviyesi elde etmelerini hedefliyoruz" dedi.

Antepfıstığı lisanslı deposunun, ürünün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilere, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temin edilmesi noktasında da artı avantajlar sunacağına işaret eden Akıncı, lisanslı depo uygulamasının Gaziantep ve tüm bölge adına hayırlı uğurlu olmasını diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA