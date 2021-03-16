Antep'ten Oltu'ya tatlı getiriyorlar
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Antep'ten Oltu'ya tatlı getiriyorlar

16.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:40
Antep'ten Oltu'ya tatlı getiriyorlar

Antep Fıstığı'nın büyülü tadı artık Oltu'da, Birinci sınıf malzemelerle üretilen fıstıklı baklavalar günlük olarak Antep'ten Oltu'ya getiriliyor.

Antep Fıstığı'nın büyülü tadı artık Oltu'da, Birinci sınıf malzemelerle üretilen fıstıklı baklavalar günlük olarak Antep'ten Oltu'ya getiriliyor.

İşyerinin açılış kurdelesini kesen Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Esnaf Odası Başkanı Gülsüm Toprak, "Oltu'ya farklı bir lezzeti getirdiler, İlçemize hayırlı olsun" dediler

Oltu'da Fizyoterapist olarak görev yapan İnanç Mert, "Antep lezzetini Oltululara tattırmak için böyle bir işyeri açmaya karar verdim. Oltu Cumhuriyet Mahallesinde açtığım iş yerinde Antep'ten günlük tatlı çeşitlerimiz gelmektedir. Oltu çevre ilçelerimizdeki hemşerilerimizin fıstıklı baklavalarımızın tadına bakmalarını isterim" dedi. - ERZURUM

Antep'ten Oltu'ya tatlı getiriyorlar
Antep'ten Oltu'ya tatlı getiriyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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