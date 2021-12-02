Antep'teki 3 bebek öldü mü?

GAZİANTEP (Haberler.com) - Gaziantep'te bir babanın bebeğine uyguladığı şiddet sosyal medyada büyük tepki toplarken anne Semra Göç ve bebeğin son durumu merak konusu oldu. 3 aylık bebek durumu nasıl, gelişme var mı? 3 aylık bebeğini döven baba Yunus Göç tutuklandı mı? soruları gündemin en çok araştırılan konuları olarak karşımıza çıkarken "3 aylık bebek öldü mü? Darp edilen Cihan bebek öldü mü?" iddiasına ise net bir cevageldi. Tedavi altında olan bebeğin sağlık durumuna dair detaylar gelmeye devam ediyor.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NE?

Sosyal medya 3 aylık bebeğine şiddet uygulayan Yunus Göç'ün görüntülerini konuşuyor. Ağlayan bebeğini dövdüğü için gözaltına alınan Yunus Göç ile ilgili yazılı açıklamada bulunan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunu bilgilendirmişti.

DHA'nın aktardığına göre, Gaziantep'te, babası Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hastanede tedavisi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cihan bebeği, hayati tehlikesinin bulunduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, "Gece saatlerinde Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi'nden direkt olarak hastamız hastanemize getirildi. Üniversite hastanesine de hastamız kafa travması olarak getirilmiş. Bebeğin babası tarafından darp edildiğini öğrendik. Üniversite hastanesinde yapılan ilk müdahalede beyinde kanama tespit edilmesinin ardından yoğun bakım olarak bebek hastanemize sevk edildi. Burada ilk tetkiklerin ardından biz de muayenemize başladık. Daha sonra çektiğimiz beyin tomografilerinde de beyin kanamasında bir artış görmediğimiz için şu an için cerrahi bir müdahale düşünmedik. Sürece medikal tedavi ile devam ediyoruz. Beyin kanaması geçirdiği için bebeğin hayati tehlikesi de devam etmekte" diye konuştu.

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