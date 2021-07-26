"Antep sumağı" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
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"Antep sumağı" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

'Antep sumağı' coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden "Antep sumağına", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden "Antep sumağına", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerini koruma altına almak, marka değeri oluşturmak ve bu ürünleri aslına uygun hazırlanış şekilleriyle gelecek nesillere taşımak amacıyla çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Antep sumağının coğrafi işaret tescilinin ardından, tescilli ürün sayısının 16'ya çıktığını bildirdi.

Sumağın kent mutfağında özel bir yeri olduğunu ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Sumak, genellikle yemek ve salatalarda baharat olarak kullanılıyor. Gaziantep'te kendiliğinden yetişen sakız ağacıgiller ailesinden elde edilen bitki meyvelerinin kurutulup öğütlemesiyle meydana gelen bir baharat. Gazi şehrimiz bu topraklarda yaşamış birçok kadim medeniyetin ortak kültür mirasına ev sahipliği yapmakta. Özellikle mutfak kültürü açısından dünyada kendi mutfağının ismi anılan nadir şehirlerden birisiyiz. Bu bağlamda mutfak kültürümüzü ve onu var eden tüm lezzetlerini şehrimiz ve ülkemiz adına evrensel bir değer olarak görmekteyiz. Bu nedenle yaptığımız tüm tescil çalışmalarını her şeyden önce şehrimiz adına hayata kazandırdığımız sosyal bir sorumluluk olarak kabul etmekteyiz."

Gaziantep'in coğrafi işaretle taçlandırılan toplam 63 ürününün 16'sının GTB tarafından tescil ettirildiğini belirten Akıncı, "Şehrimizin diğer paydaş kurumlarıyla birlikte aralıksız olarak sürdürdüğümüz coğrafi işaret çalışmalarında temel gayemiz gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle koruma altına almak, bu ürünleri özgün hazırlanış biçimleriyle gelecek nesillere taşımak ve ticari alanda marka değeri kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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