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Antep sepeti Trendyol'da

Antep sepeti Trendyol'da
01.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:45

2006 yılından bu yana Gaziantep'in yöresel ürünlerini tüketicilerle buluşturan Antep Sepeti, Türkiye pazarının E-Ticaret devlerinden biri olan Trendyol ile ticari işbirliği protokolü imzaladı.

2006 yılından bu yana Gaziantep'in yöresel ürünlerini tüketicilerle buluşturan Antep Sepeti, Türkiye pazarının E-Ticaret devlerinden biri olan Trendyol ile ticari işbirliği protokolü imzaladı.

Gaziantep'in E-Ticarette gücünü artıracak bu işbirliği ile Gazi şehrin gıda ürünleri başta olmak üzere bakır, sedef, antep işi ve kutnu kumaştan üretilmiş özel ürünleri Türkiye'ye dijital pazar yolu ile pazarlanacak.

Antep Sepeti Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer yaptığı açıklamada, "Gaziantep'in ilk E-Ticaret portalını bundan 12 yıl önce hizmete açtık. O zamandan beri kendi sitemizde büyüterek devam ettiğimiz satışlarımıza yeni bir işbirliği protokolü ile büyüyerek devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en büyük E-Ticaret portalıTrendyol ile işbirliği protokolünü imzaladık. Artık Antep Sepeti ürünleri ulusal pazarımıza çok daha büyük bir alıcı kitlesine ulaşacak. Tüketicilerin interneti ve mobil uygulamaları benimsemesiyle perakende sektörünün müşteri ve pazar dinamikleri E-Ticareti gerekli hale getirdiği kanaatindeyim.Şimdi hedefimiz dünya pazarlarında E-Ticaret yapmak. Bununla ilgili veri tabanımızı oluşturarak, çalışmalara başladık" ifadelerine yer verdi. Tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye'deki hizmet ağlarını geliştirmek için modern ve ileriye dönük bir ticaret yöntemi olan E-Ticareti kullandıklarını dile getirenKoçer; "E-Ticaret dünyada çok hızlı büyüyen, bugünün ve geleceğin en önemli alışveriş ortamı. Bizde hedeflerimizi bu gelişmeye paralel olarak büyüttük. Sürdürülebilir bir başarı için, dünya nereye giderse biz de o yöne doğru hareket etmek zorundayız. Dijitalleşme ve yeni yaşam biçimleri yapay zeka ile şekil alan ekonomi çağını destekliyor. Hedefimiz Gazi şehrimizi E-Ticarette en iyi şekilde temsil etmek ve şehrimizin geleneksel ve yöresel değerler ve lezzetlerini özenli bir şekildeTürkiye ile buluşturmaktır. Bu kapsamda Trendyol ile başlattığımız iş birliği protokolünün şehrimizin tanıtımına büyük katkısı olacağına inanıyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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