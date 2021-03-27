Antep savunmasının unutulmaz kahramanı: Şahin Bey

Destansı bir mücadeleye sahne olan Antep savunmasının en önemli isimlerinden Şahin Bey, şehadetinin 101. yılında anılıyor.

Destansı bir mücadeleye sahne olan Antep savunmasının en önemli isimlerinden Şahin Bey, şehadetinin 101. yılında anılıyor.

Asıl adı Mehmed Said olan ve 1877 yılında Gaziantep'te doğan Şahin Bey'in vatanseverlik duygusuyla yaptıkları toplumun her kesimine örnek oluyor.

Henüz 22 yaşındayken 1899 yılında Yemen'e er olarak gittiğinde cepheyle tanışan Şahin Bey, buradaki başarısıyla kısa sürede başçavuş oldu.

Trablusgarp Harbi'ne gönüllü katılan Şahin Bey, Balkan Savaşları'nda Çatalca Cephesi'nde, Galiçya'da 15'inci Kolordu'da ve Sina Cephesi'nde düşman birliklerine karşı cansiperane bir mücadele örneği ortaya koydu.

Vatanseverliği ve gayretleriyle öne çıkan Şahin Bey, teğmenlik rütbesine yükseldi. 1918 yılında İngilizlerle Sina Cephesi'nde süren muharebede esir düşen, Mısır'daki İngiliz esir kampında 1919 Aralık ayı başlarına kadar esir kalan Şahin Bey, ateşkesten sonra ise serbest bırakıldı.

Ardından Harbiye Nezareti tarafından Urfa'nın Birecik kazası Askerlik Şubesi Başkanlığına tayin edilen Şahin Bey, işgal altındaki Antep'in vaziyetini görerek kente gitmeye karar verdi.

"Hürriyet için ölüme atılmak bize, ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir"

Kilis-Antep yolunu kontrol altına alma vazifesi üzerine çalışmalara başlayan Şahin Bey, "Müsterih olunuz. Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez." sözleriyle adını tarihe yazdırdı.

Düşmana karşı büyük direniş gösteren Şahin Bey ve beraberindekiler, 3 Şubat ve 18 Şubat 1920'de tam donanımlı Fransız birliklerini hezimete uğrattı.

Şahin Bey, zaferin ardından düşman kumandanına gönderdiği mektupta, "Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şüheda kanı karışıktır. Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize, ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza." ifadesini kullandı.

Andorya kumandasındaki 8 bin piyade ve 200 süvariden oluşan Fransız kuvvetleri, Antep'e ulaşmak için 25 Mart 1920'de yeniden saldırıya geçti.

Fransızlar'a karşı 4 gün boyunca direnen Şahin Bey, tek başına kalıncaya kadar mücadele etti. Son ana kadar düşman ateşine karşılık veren Şahin Bey, 28 Mart 1920'de Elmalı Köprüsü'nde şehit edildi.

Yaklaşık 10 ay süren ve 6 bin 317 vatan evladının şehit edilmesiyle son bulan Antep savunmasında vatan ve namus için kendisini feda eden Şahin Bey'in ismini yaşatmak isteyen Antep halkı, şehidinin adını ilçeye, belediyeye, okullara ve mahallelere veriyor.

Şahin Bey, her yıl şehit edildiği Elmalı Köprüsü yakınlarındaki, Gaziantep-Kilis kara yolunun 28. kilometresindeki anıt mezarı başında anılıyor.

"Şahin Bey'in şehit edilişi Antep Müdafaası için bir dönüm noktası olmuştur"

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynel Özlü, AA muhabirine, Antep'in nasıl Gaziantep olduğunun, milletin bu müdafaada hangi şartlarda yer aldığının gelecek kuşaklara mutlaka aktarılması gerektiğini söyledi.

Özlü, Antep'te "Dellak oğulları" olarak bilinen aileye mensup olan Şahin Bey'in askerlik kariyeri boyunca çok önemli cephelerde mücadele verdiğini ifade etti.

Şahin Bey'in Atatürk'ten aldığı direktifle 1920 Ocak ayında Antep'e gelerek Kuvayımilliye güçleri ile irtibata geçtiğini anlatan Özlü, Kilis yolunu tutan milli çetelerin, yeterli başarıyı sağlayamayınca Antep'te bulunan Heyet-i Merkeziye'ye başvurarak kendilerine önderlik edecek bir komutan talep ettiğini, bu göreve Antepli bir subay olan Şahin Bey'in getirildiğini kaydetti.

Teğmen Mehmed Said'in yanında bulunan 200 kişiyle, Fransızlara Kilis yolu üzerinden yardım gelmesini engellediğini dile getiren Özlü, "Şahin Bey 28 Mart 1920'de şehit edilmiştir. Şahin Bey'in 28 Mart'ta şehit edilişi Antep müdafaası için bir dönüm noktası olmuştur. Öyle ki 1 Nisan günü başlayan direniş Fransızlara çok büyük zorluklar çıkarmış, zaman kazanmak için TBMM hükümeti ile barış yapmak istemişler, hatta haziran başına kadar görüşmeler devam etmiştir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal