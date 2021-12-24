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Antep Savunmasının sembol kahramanları anıldı

Antep Savunmasının sembol kahramanları anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümünde Gaziantep Savunması'nın sembol kahramanlarından Şehit Kamil ile Özdemir Bey, düzenlenen iki farklı törenle anıldı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümünde Gaziantep Savunması'nın sembol kahramanlarından Şehit Kamil ile Özdemir Bey, düzenlenen iki farklı törenle anıldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluş'unun 100. yıl dönümünü dolayısıyla organize edilen ilk anma programı, Şehitkamil Anıtı önünde yapıldı. Törene, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Albay Cumhur Pıçakcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, kurum müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Şehit Mehmet Kamil ile annesi Hadice Dilek Hanım için gerçekleştirilen tören; çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yapılan protokol konuşmasının ardından günün önemine yönelik şiir okundu. İkinci tören, Özdemir Bey için mezarı başında yapıldı. Mezar başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, çiçek sunumu yapıldı. - GAZİANTEP

Antep Savunmasının sembol kahramanları anıldı

Antep Savunmasının sembol kahramanları anıldı

Antep Savunmasının sembol kahramanları anıldı

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