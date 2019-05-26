Antep savunmasının sembol isimlerinden Karayılan'a anma töreni

Antep savunmasının önemli isimlerinden "Karayılan" olarak bilinen Molla Mehmet, şehit edilişinin 99. yılında mezarı başında anıldı.

Gaziantep'te Karayılan'ın Şeyh Fetullah Cami avlusunda bulunan mezarı başında düzenlenen anma törenine katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, burada yaptığı konuşmada, vatan topraklarının kolay kazanılmadığını belirterek, şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini söyledi.

Gazianteplilerin düşman işgalinden kurtulmak için çok büyük mücadeleler verdiğini anlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti

"O günden bugüne kadar yine terörle mücadele kapsamında birçok şehit verdik. Halen dünyanın birçok ülkesinde görev yapan askerlerimiz var. Bayrağımızın ve vatanımızın birliği, dirliği için mücadele ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Tüm güvenlik güçlerimize Allah güç kuvvet versin. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Gaziantep'i işgal eden düşman güçlerine karşı 40-45 arkadaşıyla karşı koyan Karayılan, 24 Mayıs 1920'de şehit edildi.

Kaynak: AA