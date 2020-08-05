Antep pekmezi tescillendi UNESCO'nun mutfağıyla "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in yöresel lezzeti Antep pekmezi, coğrafi işaretli ürün olarak Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

UNESCO'nun mutfağıyla "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in yöresel lezzeti Antep pekmezi, coğrafi işaretli ürün olarak Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamaya göre, kentin geleneksel lezzetleri arasındaki Antep pekmezi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilen Dökülgen üzümünden yapılıyor.

Özellikle kış mevsiminde tüketilen ve hazırlanışı bakımından kente has olan Antep pekmezi, GTB'nin girişimleriyle Gaziantep'in 27 tescilli ürünü arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi coğrafi işaret ve geleneksel ürün bülteninin 82'nci sayısında Antep pekmezinin tescil edildiğini belirtti.

Ürünün 24 Temmuz 2020 itibarıyla tescil işlemlerinin tamamlandığına işaret eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Eşsiz lezzetini Dökülgen üzümü, toprak ve güneşten alan, geleneksel hazırlanış biçimiyle asırlık sofra lezzetlerimizin başında gelen, sağlık dostu Antep pekmezi, borsamız tarafından şehrimizin bir değeri olarak tescil ettirildi. Gaziantep'in Antep pekmeziyle coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 27'e yükseldi. Amacımız binlerce yıllık köklü geçmişe sahip olan geleneksel lezzetlerimizi coğrafi işaretle koruma altına alarak, gelecek nesillere taşımak ve ticari piyasalarda bu ürünlerimize katma değer kazandırmaktır."

Kaynak: AA