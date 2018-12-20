Antep Lahmacunu ve Pide İmalatçılarına Coğrafi İşaret Marka ve Logo Sertifikası

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden Antep Lahmacunu ve Antep Tırnaklı Pidesini, coğrafi işaret tescil şartlarına uygun şekilde imalatını yapan işletmelere, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından marka ve logo kullanım sertifikası verildi.

GTB Meclis salonunda gerçekleştirilen sertifika dağıtım törenine, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Çakır, Nebi Koca, Gaziantep Pideciler, Simitçiler ve Yufkacılar Odası Başkanı Abdullah Sarı ve sertifika belgesi almaya hak kazanan işletmelerin temsilcileri katıldı.

Törende, yapılan denetimler sonucunda, Antep lahmacununu ve Antep tırnaklı pidesini tescil şartlarına uygun şekilde imalatını yapan ve ilgili tescil kriterlerini yerine getiren 9 firmaya, bu ürünlerin coğrafi işaret marka ve logosunu kullanım sertifikası verildi.

Törenin açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, son iki yıl içerisinde Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden 20 ürün için Türk Patent ve Marka Kurumuna, coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunduklarını, bunlardan şu ana kadar 9 adetinin tescilinin Gaziantep adına alındığını söyledi.

Antep pidesi ve Antep lahmacununun coğrafi işaret marka ve logo kullanım sertifikası için başvuruda bulunan üreticilerden 9'una istenilen kriterleri yerine getirdiği için sertifika verildiğini vurgulayan Tiryakioğlu, sertifika almak isteyen diğer imalatçı firmalarında denetim için GTB'ye başvuruda bulunabileceklerini ifade etti.

Amaçlarının gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz mutfak kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan bu ürünleri korumak ve geleneksel hazırlanış biçimleriyle gelecek nesillere taşımak olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, "Tescil çalışmalarımızı sadece ülkemizle sınırlı tutmuyoruz, Antep Lahmacununun AB tescilini almak içinde gerekli yasal başvurularımızı tamamladık. İnşallah 2019 yılı içerisinde tıpkı baklavamız gibi Antep lahmacunumuzun da AB'nin tescilli ürünleri arasına girmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yıl belirlediğimiz diğer tescilli ürünlerimiz içinde AB başvurularımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da yaptığı konuşmada, coğrafi işaret tescil belgesinin ürünlere sağladığı katma değerin önemine işaret etti. Tescilli ürünlerin üretildikleri yörelerde üreticilere satış ve pazarlama konusunda ticari avantajlar sağladığını belirten Akıncı, Avrupa'da ve Türkiye'de birçok üründe bunun en somut örneklerinin görülebileceğini söyledi.

GTB'nin bu bağlamda gerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gerekse de diğer kurumlarla birlikte şehir adına önemli bir misyon üstlendiğini kaydeden Akıncı, "Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla ürün tescili yapan ve başvuruda bulunan borsa konumundayız. Şehrimizin marka değerlerinin artması ve lezzet hazinelerimizin korunması noktasında tescil çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bilindiği üzere dünya da artık sadece ülkeler arasında değil şehirler arasında da kıyasıya bir rekabet yaşanmakta. Böylesi bir ortamda marka değeri kazandırılan ürünlere sahip şehirlerin bu yarışta hep bir adım daha önde olduklarını unutmamalıyız. Bu nedenle tescil çalışmalarını şehrimiz adına çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı tarafından başvuru yapan ve denetimler sonucu kriterlere uygunluğu belirlenen, İmam Çağdaş adına Talat Çağdaş, Üçler adına Alper Kurtgil, Acıoğlu adına Hakan Acıoğlu, Çulcuoğlu adına Beyhan Elva'ya Antep Lahmacunu coğrafi işaret sertifikası, Hösükoğlu Pide Fırını adına Mehmet Naci Dağdelen, Seçkin Pide Fırını adına Muzaffer Tayiz, Karahan Pide Fırını adına, Olkay Karahan, Güler Pide Fırını adına Abdullah Güler ve Şimşek Pide Fırını adına Kemal Şimşek'e de Antep Tırnaklı Pidesi coğrafi işaret sertifikası takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA