Antep Lahmacunu AB Yolunda

Gaziantep Ticaret Borsası tarafından, kent mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden Antep lahmacununun AB nezdinde de coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne başvuru yapıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, borsanın girişimiyle geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verilen Antep lahmacununun AB'de de tescili için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne ürünün mahreç işareti olarak tescillenmesi için başvuruda bulunulduğu, tescilin gerçekleşmesi halinde lahmacunun, Gaziantep'in ikinci, Türkiye'nin ise Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısının ardından dördüncü AB tescilli ürünü olacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, Antep lahmacununun Avrupa serüveninin resmen başladığını belirtti.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılacak incelemenin önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade eden Bayram, başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, Antep lahmacununun her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB'de koruma altına alınacağını, dünyada Antep veya Gaziantep lahmacunu olarak anılacağını bildirdi.

Bayram, şunları kaydetti:

"Gastronomi dalında UNSECO'nun yaratıcı şehirler ağına giren ilk Türk şehri unvanını elinde bulunduran Gaziantep, tarihi İpekyolu üzerindeki konumu itibariyle bu bölgede yaşamış tüm medeniyetlerin kültürel miraslarını taşımakta. Bu kadim medeniyetlerin geride bıraktığı tüm değerleri koruyan ve sofra zenginliklerini birbiriyle harmanlayarak geleneksel mutfağına taşıma başarısı gösteren Gaziantep, bugün dünyanın en önemli gastronomi şehirlerinin başında gelmekte. Bu lezzetleri yaşatmak, koruma altına almak ve katma değer sağlamak amacıyla coğrafi işaret tescil çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu bağlamda sadece 2017 yılı içinde 18 farklı ürünümüz için TÜRKPATENT'e tescil başvurusunda bulunduk. Bunlardan Antep lahmacunu, Antep pide ekmeği, Antepfıstık ezmesi, Antep firiği, Antep kahkesi ve Antep bulgurunun coğrafi işaret tescil belgesini aldık. 12 ürünümüz için de karar bekliyoruz. Şu an AB tesciline yönelmiş durumdayız. İlk etapta Antep lahmacunu için gerekli başvuruları yaptık, ilerleyen günlerde diğer ürünlerimiz için de AB başvurularımızı tamamlayacağız."