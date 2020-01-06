Antep'in kurtuluşu Monopoly'e uyarlandı

06.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:29

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü Monopoly oyunu "Direniş Antep Savunması"na uyarlandı. GAZİKÜLTÜR AŞ. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, Monopoly'nin eğitici yanını ortaya çıkardıklarını belirterek, görsel hafızaya hitap eden bu oyunun kurtuluş mücadelesini gelecek nesillere aktarması açısından öneminin yüksek olduğunu söyledi.



Büyükşehir Belediyesi GAZİKÜLTÜR AŞ., Antep'in Kurtuluşunu Monopoly oyununa adapte etti. Böylelikle şehrin müdafaasında, annesine saldıran Fransız askerlerine taş atarak karşı koymaya çalışan Şehitkamil, köprübaşındaki mücadelesiyle Şahinbey, bağımsızlık için gösterdiği kararlılıkla Karayılan ve 6 bin 317 şehit gelecek nesillerin hafızasına kazınacak.



Yakar: "Kazanma hissini pekiştiriyor"



Çalışma hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi GAZİKÜLTÜR AŞ. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, "Antep Savunması'nın 100'üncü yılına gidiyoruz. Biz de GAZİKÜLTÜR AŞ olarak Antep'in kuruluşunu gelecek kuşaklara hatırlatmak amacıyla Monopoly oyununu Antep Savunması'na uyarladık. Monopoly oyunu 1930'larda kriz yaşayan ABD ekonomisinde bankerlerin, emlakçıların kendilerini mutlu hissetmeleri hedefiyle ortaya çıkan bir oyundur. ABD'de vücut bulan bu oyun, kazanma hissini pekiştirme ve güçlendirme üzerine kurulu bir mantığa sahipti. Siz başkasınız mutsuzluğuyla kazandığınız mutlulukla kendinizi motive ediyordunuz. Ardından sadece kazanma duygusunu perçinleyen bu oyun birçok tartışmanın da odak noktasında yer aldı. Biz de Monopoly'nin dezavantajlarını ortadan kaldırarak eğitici yönünü öne çıkardık. Antep Savunması'ndaki bütün cepheleri Monoply oyununda yer verdik. Oyun kartlarımızdan yola çıkarak çocuklara her birini canlandıracak birer kahraman sunduk. Oyun kartlarına; Şehitkamil, Karayılan ve Şahinbey gibi önemli kahramanların mücadele dönemindeki hikayelerini, davranışlarını ve söylemlerini yazdık. Yapmış olduğumuz oyun, ortaokul çağlarındaki çocuklar için geçerlidir. Oyunda 2 ila 5 kişi yer alabiliyor. Herke bir karakter seçiyor. Öte yandan oyunda soru kartlarımız bulunuyor. Milli mücadele ve görev kartlarımız da mevcut. Oyunun içinde çocuklar birbirlerine soru soruyor. Soruları; kolay, orta ve zor olarak kategorize ettik. Oyunu başarılı bir şekilde bitiren kişiye ise Antep Gazilik Belgesi kazanıyor. Burada oyunun eğitici yanının yüksek olduğunu vurgulamak gerekiyor. Çünkü Monopoly, görsel hafızaya da hitap eden bir oyun anlayışına sahip. Gelecek nesillerimize aktarılması açısından bu uyarlama oyunun önemi yüksek" diye konuştu.



Monopoly oyunu hakkında



Monopoly emlakçılık konulu, zarla oynanan bir masa oyunu. Parkers Brothers tarafından üretildi. Monopoly sözcüğü "tekel" anlamına gelir. Oyuncular birçok emlak satın alarak oyundaki rakiplerini iflasa sürüklemeyi amaçlar. Oyuncular, zar atarak karelerde ilerler ve döngüyü tamamlar. Ancak bu sırada kiralama, satın alma, inşa etme ve ticaretin içinde bulunduğu ekonomik aktivitelerle birlikte ekonomik anlamda en güçlü olmaya çalışır. 1929'da Charles Darrow tarafından bulunan oyunun Hasbro'ya göre oyunun patenti 1935 yılında alınmış olup, yaklaşık 750 milyon kişi tarafından oynandı. Bu rakama göre ise Monopoly'yi dünya tarihinde en çok oynanan ticari masa oyunu olma niteliği taşır. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA