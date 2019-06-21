Antep’in ihracatına ‘istihbarat’ desteği

Gaziantep Ticaret Odası, Türkiye-AB Ticari Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında 177 bin euro bütçeli proje ile Dış Ticaret İstihbarat Birimi kurdu. Birim ile pazar, rakip ve müşteri istihbaratı olmak üzere ihracatçılara güvenli ihracat için rehberlik edilecek.