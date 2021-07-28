"Antep içli köftesi" ve "Antep börek çorbası" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
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"Antep içli köftesi" ve "Antep börek çorbası" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

'Antep içli köftesi' ve 'Antep börek çorbası' coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden "Antep içli köftesi" ve "Antep börek çorbası", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden "Antep içli köftesi" ve "Antep börek çorbası", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, lezzetlerini tescillemeye devam ediyor.

Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde şehrin kültürünün vazgeçilmezi olan lezzetleri korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla 2 yemeğin daha coğrafi işareti alındı.

Şehrin mutfağına has "Antep içli köftesi" ve "Antep börek çorbası"na Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Gaziantep coğrafi işaretlemede 63 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürünle Türkiye genelindeki liderliğini korudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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"Antep içli köftesi" ve "Antep börek çorbası" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi - Haberler Ekonomi
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