Antep Fıstığının Kilosu 120 Liraya Kadar Çıktı

Gaziantep'in dünyaca ünlü Antep baklavasının baş malzemesi fıstığın kilo fiyatı 120 liraya kadar çıktı.



Bölgede ağaçtan toplanmasından sofralara gelene kadar binlerce kişiye gelir kaynağı olan olan Antep fıstığının fiyatı, çeşidi, kullanım alanı, tadı ve rengine göre 75-120 lira arasında değişiyor.



Gaziantep'in önemli fıstık üretim merkezlerinden Nizip ilçesinde fıstık ticaretiyle uğraşan Mehmet Yiğit, bölgenin en önemli tarımsal ürünü Antep fıstığının çiftçisinden tüccarına nakliyecisinden sanayicisine kadar pek çok kişi için gelir kaynağı olduğunu söyledi.



Bu yıl Antep fıstığında "yok yılı" olduğunu ve ürün az olduğu için fiyatların yükseldiğine dikkati çeken Yiğit, şunları kaydetti:



"Sezonun başındayız ama fiyatlar yükseldi. Barak yöresinde yüzde 5 mahsul var. Şanlıurfa bölgesinde yüzde 30 mahsul var. Kullanım alanı da çok arttı fıstığın. Bugün Antep fıstığı artık sanayi ürünü. Ürünün kalitesine göre fiyatlarımız 75-120 lira arasında değişiyor. Bu sene fiyatlar biraz daha yükselir diye düşünüyoruz."



Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz da Antep fıstığında bu yıl fiyatların yüksek seyrettiğini belirterek, "Baktığımızda fiyatlar yüksek. Bunun nedeni ise bu yıl yok yılı olması. Rekolte rekolte düşük bu da fiyatlara yansıyor." dedi.