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Antep fıstığında verim ve dayanıklılık "Atlantik sakızı"yla artırılacak

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi, fıstık ağaçlarındaki verimi ve dayanıklılığı Atlantik sakızı ağacıyla artırmak için çalışma başlattı.

Antep fıstığında verim ve dayanıklılık
22.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:10

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi, fıstık ağaçlarındaki verimi ve dayanıklılığı Atlantik sakızı ağacıyla artırmak için çalışma başlattı.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesindeki koleksiyon bahçesine 2003'te fıstık ağaçlarına anaç olarak kullanmak ve öğrencilerin eğitim araştırmaları yapmalarını sağlamak için Atlantik sakızı ağaçları dikildi. Uzun yıllar gözlemlenen ağaçların bu yıl meyve vermesiyle erkek ve dişi türleri belirlendi. Hastalıklara karşı dirençli söz konusu ağaçlar, fıstık ağaçlarına aşılanarak hem verimlerinin hem de dayanıklılıklarının artırılması sağlanacak.

HRÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Erol Ak, AA muhabirine, genellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yetişen Atlantik sakızı ağaçlarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de rahatlıkla yetişebildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Söz konusu ağaçları Antep fıstığında anaç olarak kullanacaklarını belirten Ak, şöyle devam etti:

"Yaptığımız araştırmalarda Antep fıstığında en iyi verim Atlantik sakızı ağacıyla aşıladığımız ağaçlarda oluyordu. Özellikle aşırı yağışlarda fıstık ağaçlarının zarar gördüğünü ve kuruduğunu görüyorduk fakat Atlantik sakızı ağaçlarının buna dayandığını gözlemledik. Şu ana kadar yaptığımız araştırmalarda bu ağaçların korumaya yönelik çok dayanıklı olduğunu belirledik."

"Verimi yüzde 20 artacak"

Atlantik sakızı ağacı üzerinde araştırmalarının sürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Bekir Erol Ak, şunları kaydetti:

"Gözlemlediğimiz kadarıyla bu ağaçlar kuvvetli bir anaç özelliğine sahip. O nedenle verim de o kadar yüksek oluyor. Bu anaçların fıstığın verimini yüzde 20 artıracağına inanıyorum. Bu anaçların diğer bir özelliği ise topraktan kaynaklı bazı hastalıklara da çok dayanıklı olması. Sulama yaptığımız zaman gördük ki fıstığın tohumundan çıkan bitkiler kuruduğu halde Atlantik sakızından çıkanlarda kuruma olmayabiliyor. İspanya'da yeni kurulan bahçelerde sulanan arazilerde de Atlantik sakızı anaç olarak kullanılmaktadır. Bu ağaçlar aşırı suya dayanıklı olabilecek çünkü iklim değişikliği yaşanıyor. Bu ağaçların aşırı yağış ve iklim değişiklerine dayanacağına inanıyoruz. Bunun yanı sıra ağaçların iri ve kaliteli verim vermesini sağlanacak."

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi İbrahim Halil Hatipoğlu da söz konusu ağaçların fıstık ağaçlarının üretimine ve dayanıklılığına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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