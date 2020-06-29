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Antep fıstığında tarihi rekolte beklentisi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye genelinde tahmini Antep fıstığı rekoltesinin 388 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, "Bu rakam inşallah Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rekoltesini oluşturacak.

Antep fıstığında tarihi rekolte beklentisi
29.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:56

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye genelinde tahmini Antep fıstığı rekoltesinin 388 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, "Bu rakam inşallah Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rekoltesini oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında gerçekleştirilen haziran ayı olağan meclis toplantısına, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiryakioğlu, fıstık üretiminin artması, kalitesinin korunması ve ürüne katma değer sağlanması noktasında yapılan tüm çalışmaları önemsediklerini belirtti.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 3 milyon 662 bin dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriciliğinin yapıldığına dikkati çeken Tiryakioğlu, "Antep fıstığı üretimi en fazla Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde yapılıyor. Bu iller, Antep fıstığı üretiminde yüzde 96'sına sahip, kalan yüzde 4'lük kısımı ise diğer iller sağlıyor." ifadesini kullandı.

Rekolte tespit komisyonun, haziranda Antep fıstığının en yoğun olarak yetiştirildiği 6 ilde 23 ilçe ve 480 köyde incelemeler yaparak değerlendirmelerde bulunduğuna işaret eden Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Tespit komisyonumuz tarafından fıstık bahçelerindeki bir yıl ürün verip, diğer yıl vermeme durumunu, erkek ağaç varlığı, hastalık ve zararlı durumu, ağaçların gelişimi, sulama durumu, toprak işleme, gübreleme, budama şekli, taç hacimleri ve yaşları dikkate alınarak ağaç başına verimleri hakkında tahminler yapıldı. Komisyonumuzun hazırladığı rapora göre, Türkiye genelinde tahmini Antep fıstığı rekoltesinin 388 bin ton olarak gerçekleşmesi beklenmekte. Bu rakam inşallah Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rekoltesini oluşturacak."

Tiryakioğlu, bu yıl Şanlıurfa'da 156 bin, Gaziantep'te 148 bin, Siirt'te 33 bin, Adıyaman'da 22 bin, Kahramanmaraş'ta 8 bin, ve Kilis'te ise 4 bin ton Antep fıstığı rekoltesi elde edilmesinin beklendiğini aktardı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yapımı tamamlanan lisanslı deponun hasat sezonunda ürün kabulüne başlayacağını ifade etti.

Toplantıya katılan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise Antep fıstığının endüstriyel tarım ürünü olduğunu belirterek, ürün bazlı destek verilmesini istedi.

Kaynak: AA

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