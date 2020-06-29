HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Antep fıstığında tahmini Türkiye rekoltesi 388 bin ton

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Antep Fıstığı Tahmini Rekolte Tespit Komisyonunun 6 il, 23 ilçe ve 480 köyde yaklaşık bir aydır sürdürdüğü saha çalışmalarını tamamladığını belirterek, hazırlanan tahmin raporuna göre Türkiye genelinde bu sene yaklaşık 388...

Antep fıstığında tahmini Türkiye rekoltesi 388 bin ton
29.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:02

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Antep Fıstığı Tahmini Rekolte Tespit Komisyonunun 6 il, 23 ilçe ve 480 köyde yaklaşık bir aydır sürdürdüğü saha çalışmalarını tamamladığını belirterek, hazırlanan tahmin raporuna göre Türkiye genelinde bu sene yaklaşık 388 bin ton Antep fıstığı rekoltesinin beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin bu artışla dünya Antep fıstığı üretiminde İran'ı geçerek ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşeceğini belirten Tiryakioğlu, "Bu sene ABD'de 500 bin ton, İran'da ise yaklaşık 200 bin ton bir rekolte öngörülmekte" dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan'ın konuk olduğu, Gaziantep Ticaret Borsası, haziran ayı olağan meclis toplantısı GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Tiryakioğlu, MHP Milletvekili Taşdoğan'ı GTB meclisinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Antep fıstığına tarımsal ürün desteği sağlanması hususunda mecliste yaptığı konuşmalardan ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Antep fıstığının bölgenin en önemli tarım ürünlerinin başında geldiğini hatırlatan Tiryakioğlu, bu nedenle fıstık üretiminin artması, kalitesinin korunması ve ürüne katma değer sağlanması noktasında yapılan tüm çalışmaları çok önemsediklerini söyledi.

GTB tarafından 2014 yılından bu yana Antep fıstığına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapan Tiryakioğlu, daha sonra GTB Antep fıstığı tahmini rekolte tespit komisyonu tarafından hazırlanan raporun sonuçlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 3 milyon 662 bin dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılmasına rağmen ekonomik anlamda yetiştiriciliğin 3 milyon 507 bin dekar alanda yapıldığında işaret eden Tiryakioğlu, Antep fıstığında üretimin en fazla yapıldığı illerin ise Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis olduğunu dile getirdi. Anılan bu 6 ilin ülke toplam üretim alanının yüzde 96'sına sahip olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, kalan yüzde 4'lük kısımda ise diğer illerin üretim yaptığını kaydetti.

Rekolte tespit komisyonun haziran ayı boyunca Antep fıstığının en yoğun olarak yetiştirildiği 6 ilde 23 ilçe ve toplam 480 köyde, zorlu arazi ve iklim şartlarında incelemeler yaparak değerlendirmelerde bulunduğuna işaret eden Tiryakioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tespit komisyonumuz tarafından fıstık bahçelerindeki periyodisite (bir yıl ürün verip, diğer yıl vermeme ) durumu, erkek ağaç varlığı, hastalık- zararlı durumu, ağaçların gelişimi, sulama durumu, toprak işleme, gübreleme, budama şekli, taç hacimleri ve yaşları dikkate alınarak ağaç başına verimleri hakkında tahminler yapıldı. Raporda, İlçelere ait köylere verilen değerlerin ortalamaları alınarak ilçenin ortalama değeri bulundu. İlçelerin toplamı ise illerin toplam rekolte değerini oluşturdu. Sonuç olarak rekolte tespit komisyonumuzca yapılan çalışma sonucunda 6 ilin genelinde erkek ağaç varlığı, hastalık ve zararlı durumu, bakım şartları (sulama, gübreleme, toprak işleme, budama, vs.), doğal afetlerden zarar görme ve ağaçların taç hacimleri göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapıldı. Komisyonumuzun çok titiz, yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda hazırladığı rapora göre Türkiye genelinde toplam tahmini Antep fıstığı rekoltesinin 388 bin ton olarak gerçekleşmesi beklenmekte. Bu rakam inşallah cumhuriyet tarihimizin en yüksek rekoltesini oluşturacak"

İllere göre beklenen tahmini rekolteler hakkında da bilgiler veren Tiryakioğlu, "Bu sene yaklaşık olarak Şanlıurfa'da 156 bin ton, Gaziantep'te 148 bin ton, Siirt'te 33 bin ton, Adıyaman'da 22 bin ton, Kahramanmaraş'ta 8 bin ton ve Kilis'te ise 4 bin ton tahmini rekolte elde edilmesi beklenmekte" ifadelerini kullandı.

Tiryakioğlu, uzun yıllar ortalamasına göre dünyada Antep fıstığı üretiminde 3'üncü sırada bulunan Türkiye'nin, 200 bin ton rekoltenin beklendiği İran'ı bu sene geride bırakarak, 500 bin ton rekolte beklenilen ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşeceğini de söyledi. Rekoltenin yüksek olması noktasında üreticinin ve bu işin ticaretini yapanların rahat olmalarını isteyen Tiryakioğlu, "Biz ürünümüz için tüm dünyanın ilgisini buraya çekmek istiyoruz. En son yapılan dünya kuruyemişçiler konferansında da bunun hakkında açıklamalarda bulunduk. Dış pazarların alım için buraya yönelmesini istiyoruz. Antep fıstığı artık sadece kuruyemiş olarak tüketilen bir ürün değil aynı zamanda endüstriyel bir ürün inşallah ürünümüzü dünyaya en iyi, en değerli ve en karlı şekilde pazarlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Antep Fıstığında Tahmini Türkiye Rekoltesi 388 Bin Ton

Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da yaptığı konuşmada, meclis çatısı altında gerek Antep fıstığını gündeme getirerek üreticiler adına değerli çalışmalarda bulunan Milletvekili Taşdoğan'a teşekkür etti. GTB Antep fıstığı lisanslı depoculuğu hakkında bilgiler veren Akıncı, İpekyolu Kalkınma Ajansının destekleriyle yapımı tamamlanan lisanslı deponun bu sene hasat sezonunda ürün kabulüne başlayacağını söyledi.

Fiziki olarak 10 bin ton depolama kapasitesine sahip olan deponun, Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çeken Akıncı, GTB koordinesinde faaliyetlerini yürütecek olan lisanslı deponun tüm risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkanı sunacağını dile getirdi.

Akıncı, laboratuvarda sınıflandırma, sınıfına göre depolama, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile kolay alım- satım ve bankalardan kolay kredi imkanı sağlayan lisanslı deponun devlet garantisi altında olduğunu sözlerine ekledi.

Antep Fıstığına destek çağrısı

MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan ise konuşmasında Antep fıstığının dünyada yetiştirildiği yerle özdeşleşen ve ismi ile anılan tek ürün olduğunu ifade etti. Antep fıstığının endüstriyel tarım ürünü olduğunu belirten Taşdoğan, "Antep fıstığına destek verilmesi hususunda ürünümüzü tanıtırken daha anlaşılır olması için fındık gibi diyoruz. O zaman fındığın hak ettiğini, Antep fıstığı da hak ediyor diyoruz. Fındığa ürün bazlı destek veriliyor neden fıstığa da vermiyorsunuz diyoruz. Bu destekleri almamız gerekiyor. Borsa bu zamana kadar konuyla ilgili çok iş yaptı. Antep fıstığına TSE alınmasından, lisanslı depoculuğa kadar birçok önemli çalışmayı hayata kazandırdı. Tabi bu daha da geliştirilebilir. Neticede insan sayısı ve buna bağlı olarak üretim kapasitesi hızla artıyor. Dolayısıyla ürünümüzün değerinin de hızla artması gerekiyor. Daha çok üretmemiz gerekiyor. Ben incelediğimde ABD'deki antep fıstığının tamamının menşeinin Türkiye olduğunu gördüm. Buna rağmen ABD bizden daha fazla üretim yapıyor. Böylesi kıymetli bir üründen bahsediyoruz. Bu kıymetin anlaşılması için bu kıymeti üretenlere değer verilmesi gerekiyor. Bu işin lobisini oluşturmamız gerekiyor, ürün bazlı destek birinci isteğimiz, o olmazsa kilogram başına destek talep ediyoruz. Hatta geçen yıllarda rakam söylüyorduk, bunları şimdi yeniden güncelleyebiliriz. Destek verildiği zaman hem üretici muhafaza edilmiş oluyor hem de devletin gelir kaybı azalıyor" diye konuştu.

Taşdoğan, Gaziantep'in ekilebilir tarım arazileri bakımından yüz ölçümünün küçük oluğunu fakat ürettiği ürün ve değerler açısında büyük bir tarım şehri olduğunu sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu Ekonomi
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı Ekonomi
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya...
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu Ekonomi
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi Ekonomi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular Ekonomi
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı Ekonomi
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı çıkardı
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı...
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Mete Kalkavan Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Muğla Milli Temmuz Deprem
Şu an buradasınız: Antep fıstığında tahmini Türkiye rekoltesi 388 bin ton - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 20:03:57. #1.15#
title