Antep Fıstığında Rekolte Beklentisi 200 Bin Tonun Üzerinde

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Antep Fıstığı Rekolte Tespit Komisyonunca, bu yılki fıstık rekoltesi 209 bin 617 ton olarak tahmin edildi.

GTB'den yapılan yazılı açıklamada, komisyonun Antep fıstığı üretiminin en yoğun olduğu 6 ilde yaklaşık 2 aydır saha çalışması yürüttüğü ifade edildi.

Çalışmalar ışığında komisyonun bu yılki rekolte beklentisinin 209 bin 617 ton olduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, borsa tarafından oluşturulan komisyonda ziraat mühendislerinin yanı sıra uzmanlar ve bölge çiftçisinin yer aldığını bildirdi.

Komisyonun 2 ayı aşkın bir süredir bölgede devam eden saha çalışmalarını tamamladığını belirten Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Komisyonun hazırladığı rapora göre bu sene Türkiye'de toplam 209 bin 617 ton Antep fıstığı üretilmesi bekleniyor. Ülke fıstık üretiminin yüzde 90'ı Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'tan karşılanıyor. Tahminlerini bu 6 ildeki, 23 ilçe ve 454 köyde bulunan bahçeleri adım adım dolaşarak gerçekleştiren rekolte tespit komisyonumuzun değerli üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Olumsuz hava ve arazi şartlarının hakim olduğu bir dönemde 2 ay süren bir saha çalışmasını başarıyla noktaladılar."

Hava şartları rekolteyi olumsuz etkiledi

GTB Başkanı Mehmet Akıncı da söz konusu 6 ilin genelinde hava şartları, erkek ağaç sayısının yetersizliği, hastalık ve çeşitli zararlılardan dolayı bu yıl ortalama 21 bin 483 ton ürün kaybı yaşanmasının beklendiğini bildirdi.

Akıncı, "Hasat sezonunda belirtilen nedenlerden dolayı yüzde 10 civarında bir ürün kaybı söz konusu. Özellikle hava şartlarından kaynaklı kayıplar olmasaydı bu seneki toplam rekoltemiz 230 bin ton seviyesine ulaşacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

En fazla fıstık üretiminin Gaziantep'te yapılmasının öngörüldüğünü belirten Akıncı, "Tahmini rekolte rakamlarına göre bu sezon Antep fıstığında toplam üretime en fazla katkıyı Gaziantep sağlayacak. Gaziantep ülke toplam üretimine 84 bin 230 tonla katkı sunarken, bu rakamların Şanlıurfa'da 79 bin 92 ton, Adıyaman'da 15 bin 230 ton, Siirt'te 10 bin 83 ton, Kahramanmaraş'ta 2 bin 631 ton ve Kilis'te bin 923 ton şeklinde oluşacağı tahmin edilmekte." ifadelerini kullandı.