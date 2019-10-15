Antep fıstığında katma değerli üretim için 6,5 milyon dolarlık yatırım

15.10.2019 11:04

İstanbul'da uzun yıllar Antep fıstığı ticareti yapan girişimcinin, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6,5 milyon dolarlık yatırımla kurduğu tam entegre Antep fıstığı işleme tesisinde işlenen ürünler, İtalya, Macaristan, Belçika ve İsrail'in de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Tesiste Antep fıstığı kırımından çıtlatmasına, kavrulmasından pirinç ve püre haline kadar son teknoloji makinelerle işleniyor.

Güneydoğu Entegre Antepfıstıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Nizipli olduğunu, ilçede fıstık ticareti yapan babası Gazi Yılmaz'ın 1986 yılında İstanbul'a giderek şirket kurduğunu söyledi.

Yılmaz, 2004 yılından itibaren endüstriyel pazara yöneldiklerini, şu anda özellikle dondurma ve çikolata sektörünün önde gelen firmalarının tedarikçisi olduklarını ifade etti.

Geçen yıl Antep fıstığının anavatanı Gaziantep'e dönerek, Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde 6,5 milyon dolarlık yatırımla tam entegre Antep fıstığı tesisini kurduklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 33 yıldır İstanbul'daydık, orada entegre bir tesis kuramayacağımızı, ham maddenin yani Antep fıstığının kaynağında olmamız gerektiğini düşünerek tekrar doğduğumuz topraklara döndük. Burada 6,5 milyon dolarlık yatırımla bu tesisi faaliyete geçirdik. Şimdiye kadar Antep fıstığı endüstriyel bir ürün olarak görülmüyordu ve gelenekselleşmiş yöntemlerle işleniyordu. Biz burada el değmeden tam entegre bir Antep fıstığı tesisi kurduk. Bu tesisimizde, kurutulmuş fıstığı dış zarından ayrılmasından tutun, kırımından çıtlatmasına, pirinç ve püre haline getiriyoruz. Şekerle ve çikolatayla kaplıyoruz. Tesisin kapasitesi yıllık 5 bin ton. Burada işlediğimiz ürünü İtalya, Macaristan, Belçika, İsrail gibi dünyanın birçok ülkesine pazarlıyoruz."

Amaç, katma değerli ürünle ihracat artışı

Ahmet Yılmaz, yurt içinde önemli bir pazar payına sahip olduklarını, aynı başarıyı yurt dışına da taşımak istediklerini söyledi.

Yaptıkları yatırımın ihracat hedeflerini büyüttüğünü belirten Yılmaz, "Şu ana kadar Antep fıstığında katma değeri yüksek ürünlerden ziyade mamulün ham haliyle satışı yapıldı. Biz burada Antep fıstığını işleyip satmaktan yana bir tavır sergiliyoruz ve bu şekilde katma değerinin daha yüksek olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

İtalyanların işlenmiş fıstık konusunda dünya pazarında hakim durumda bulunduklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz de özellikle püre dediğimiz akışkan haliyle pazarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız var. İhracat konusunda buna ağırlık veriyoruz. Böylelikle memleketimize daha faydalı olacağımızı düşünüyoruz. İtalyanlar pazarda pirinç ve püre konusunda hakim durumdalar. Biz de kurduğumuz tesisle dış pazarımızı her geçen yıl daha da geliştirme hedefi içindeyiz. Hedeflerimiz arasında ihracatta Antep fıstığı payının yükselmesini sağlamak var."

Kaynak: AA