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Antep fıstığında ilk hasada altın ödülü

Gaziantep'te 2020 yılının ilk boz Antep fıstığını üreten çiftçiye, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından Cumhuriyet altını verildi.

Antep fıstığında ilk hasada altın ödülü
16.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:34

Gaziantep'te 2020 yılının ilk boz Antep fıstığını üreten çiftçiye, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından Cumhuriyet altını verildi.

GTB'de düzenlenen törende yılın ilk boz Antep fıstığını yetiştiren Danaoğlu Mahallesi'nden Cuma Kaya, Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, törende yaptığı konuşmada, hasadın bereketli geçmesini diledi.

İlk mahsulü getiren çiftçiyi tebrik eden Akıncı, "Bu sene fıstıkta ilk olarak baklavalık boz fıstık hasadının ağustos ayı başında, eylül ayı ortasına doğru da kırmızı kabuklu Antep fıstığı hasadının başlamasını beklemekteyiz. Yılın ilk boz fıstığını yetiştiren üreticilerimizi geleneksel olarak her yıl ödüllendiriyoruz. Buradaki amacımız hem yıllardır süregelen bir geleneği yaşatmak hem ürünümüze dikkati çekmek hem de üreticimizi küçük de olsa bir hediyeyle onore etmek." diye konuştu.

Cuma Kaya ise ilk mahsulü yapmanın gururu içinde olduğunu ifade etti.

Antep fıstığının büyük zahmetlerle yetiştiğini belirten Kaya, "Kendime ait 30 dönümlük fıstık bahçem var. Fıstıklarımız cinsinden dolayı yaklaşık birkaç ay önce doğal olgunluğa ulaşıyor. Bu hafta pazar günü yaklaşık 30 ağaçtan 3 kilograma yakın ben Antep fıstığı toplayarak borsaya getirdim." dedi.

Nizip ilçesinde de yılın ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığını yetiştiren Ahmet Naim, Nizip Ticaret Borsası tarafından altınla ödüllendirildi.

Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, 2020 yılı sezonunun tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı geçmesini diledi.

Çiftçi Ahmet Naim ise fıstıklarının geçen hafta içerisinde istenilen olgunluğa ulaştığını vurgulayarak yılın ilk mahsulünü yetiştirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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