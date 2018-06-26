Antep Fıstığında Beklenen Rekolte 209 Bin Ton

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Antepfıstığı Rekolte Tespit Komisyonu tarafından 2018 yılı Türkiye Antep fıstığı rekolte tahmini açıklandı. Antep fıstığı üretiminin en fazla yapıldığı 6 ilde yaklaşık iki aydır sürdürülen saha çalışması sonuçlarına göre, bu yıl Türkiye'de Antep fıstığı rekoltesinin 209 bin 617 ton olarak gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTB Antepfıstığı Rekolte Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan rekolte tahmin raporu sonuçlarını meclis toplantısında açıkladı.

Antep fıstığında verimli bir hasat sezonu beklediklerini kaydeden GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, "Borsamız tarafından oluşturulan ve içerisinde ziraat mühendislerinin yanı sıra uzmanlar ile bölge çiftçilerinin de yer aldığı teknik heyet, iki ayı aşkın bir süredir bölgede devam eden saha çalışmalarını tamamladı. Rekolte tespit komisyonumuzun hazırladığı rapora göre bu sene ülkemizde toplam Antep fıstığı üretiminin 209 bin 617 ton olarak gerçekleşmesi beklenmekte" dedi.

Türkiye'de 56 ilde Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılmasına rağmen ekonomik anlamda yetiştiriciliğin Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş illerinde yapıldığına dikkat çeken Tiryakioğlu, bu illerin ülkedeki toplam üretimin yüzde 90'ını karşıladığını ifade etti.

Rekolte tespit komisyonunun nisan ve mayıs ayları içerisinde Antep fıstığının yoğun olarak yetiştirildiği 6 il, 23 ilçe ve 454 köyde bahçeleri tek tek gezerek incelemelerde bulunduğunu aktaran Tiryakioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bölge illerinde Antep fıstığı bahçelerini adım adım dolaşarak rapor hazırlayan rekolte tespit komisyonumuzun değerli üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Olumsuz hava ve arazi şartlarının hakim olduğu bir dönemde iki ay süren bir saha çalışmasını başarıyla noktaladılar. Komisyon üyelerimiz, erkek ağaç varlığı, dolu zararı, bakım şartları, hastalık-zararlı durumu, ağaçların gelişimi, taç hacimleri ve yaşlarını dikkate alarak ağaç başı tahmini verim raporu hazırladılar. Bu rapor aynı zamanda 2018 yılı tahmini rekolte tespit çalışmalarına da kaynak oluşturdu."

Gaziantep'te beklenen tahmini rekolte 84 bin ton

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise illere göre Antep fıstığı rekolte tahminleri hakkında bilgi verdi. Hazırlanan tahmin raporuna göre, 6 ilin genelinde hava şartları, erkek ağaç sayısı yetersizliği, hastalık ve çeşitli zararlılardan dolayı bu sene ortalama 21 bin 483 ton ürün kaybı yaşanmasının beklendiğini aktaran Akıncı, "Hasat sezonunda belirtilen nedenlerden dolayı yüzde 10 civarında bir ürün kaybı söz konusu. Özellikle hava şartlarından kaynaklı kayıplar olmasaydı bu seneki toplam rekoltemiz 230 bin ton seviyesine ulaşacaktı" dedi.

2018 yılında en fazla Antep fıstığı üretiminin Gaziantep'te yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Akıncı, "Tahmini rekolte rakamlarına göre bu sezon Antep fıstığında toplam üretime en fazla katkıyı Gaziantep sağlayacak. Gaziantep ülke toplam üretimine 84 bin 230 ton ile katkı sunarken, bu rakamların Şanlıurfa'da 79 bin 92 ton, Adıyaman'da 15 bin 230 ton, Siirt'te 10 bin 83 ton, Kahramanmaraş'ta 2 bin 631 ton ve Kilis'te bin 923 ton olarak oluşması tahmin edilmekte" diye konuştu.

Akıncı, ayrıca raporda toplam üretimin yanı sıra ağaç başı kilogram veriminde de Gaziantep'in ilk sırada yer aldığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP