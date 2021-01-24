Antep fıstığı üreticisi kar yağışından umutlu
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Antep fıstığı üreticisi kar yağışından umutlu

24.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:14
Antep fıstığı üreticisi kar yağışından umutlu

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, kentte bir süre önce etkili olan kar yağışının Antep fıstığına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, kentte bir süre önce etkili olan kar yağışının Antep fıstığına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Altun, AA muhabirine, bir süre önce kente etkili olan kar yağışı ve sıcaklıkların mevsim normaline dönmesinin Antep fıstığı üreticilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

İlçedeki yaklaşık 130 bin dönüm arazide Antep fıstığı yetiştiriciliği yapıldığını belirten Altun, "Bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından kar yağışı ve soğuk havanın yaşanması Antep fıstığı ağaçlarını uyuttu. Allah'a şükür beklediğimiz kar ve soğuk hava geldi." dedi.

???????Kentte etkili olan kar yağışıyla fıstık ağaçlarının uykuya geçeceğini ve erken yeşermesine engel olacağını dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle bu kar yağışıyla o sorun giderilir. Şu anda ilçe kırsalındaki fıstık bahçelerindeki ağaçları inceleyip kontrol ettik, fıstık ağaçlarında herhangi bir sıkıntımız yok. Ocak ayında uyuması gereken ağaçlar kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle birlikte tekrar uyudu sıkıntı aşıldı. Fıstık çiftçimiz için beyaz altın değerindedir. Kar senesinin toprağa verdiği bereket sayesinde bolluk ve var senesidir. Beklediğimiz kar yağışı ve soğuk havaların gelmesiylefıstık ağaçlarında sıkıntımız kalmadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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