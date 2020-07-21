Antep fıstığı üreticisi bağ evinde ölü bulundu
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Antep fıstığı üreticisi bağ evinde ölü bulundu

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir Antep fıstığı üreticisi kaldığı bağ evinde ölü bulundu.

Antep fıstığı üreticisi bağ evinde ölü bulundu
21.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:37

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir Antep fıstığı üreticisi kaldığı bağ evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesine bağlı Sarıkaya kırsal mahallesindeki yamaç mevkiinde yaşayan 70 yaşındaki Abddurrahman Kılıç, kendisine ait Antep fıstığı bahçesindeki ağaçların bakımını yaptıktan sonra bağ evinde kaldı. Sabah saatlerinde fıstık bahçesinde görmedikleri Kılıç'ı merak eden komşuları, bağ evine geldiklerinde ise evin önünde bulunan yatakta yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Komşuların yardım talebi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin incelemesinde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Abdurrahman Kılıç'ın cenazesi Araban Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Evli ve 6 çocuk babası olan Abdurrahman Kılıç'ın otopsisinde, uykuda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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