Antep fıstığı sektör temsilcileri toplantıda buluştu

06.08.2019 15:06

Antep fıstığı sektör temsilcileri yeni hasat sezonu öncesi Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Antep fıstığı üretimi ve ticaretinde yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Fıstıkçılar Sitesi içerisinde yer alan irtibat bürosunda gerçekleştirilen toplantıya, GTB yönetim kurulu üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, meclis üyesi Ahmet Ulu ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Sektörel sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, üründe kayıt dışının engellenmesine yönelik atılacak adımlar ve teminata bağlanmamış uzun vadeli satışlarda risklere karşı alınacak tedbirler istişare edildi.

Toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan GTB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özmen, şunları kaydetti:

"Şehrimizde yeni hasat sezonu baklava yapımında kullanılan boz fıstıkla başladı. Kısa süre içerisinde ben fıstık olarak tabir ettiğimiz kırmızı kabuklu Antep fıstığının hasadına da başlanılacak. Antep fıstığı Gaziantep ve bölge ekonomisi adına büyük önem ihtiva etmekte. Binlerce aile geçimini Antep fıstığından sağlamakta. Bu nedenle ürünün gerçek değerinde ticaretinin yapılması ve sezon boyunca herhangi bir mağduriyet yaşanmamasına yönelik sektör temsilcilerimizle belirli periyotlar içerisinde istişare toplantıları gerçekleştirmekteyiz. Bu bağlamda toplantılarda aldığımız müşterek kararları mümkün olduğunca hayata kazandırmaya ve hep birlikte uygulamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA