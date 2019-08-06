Antep fıstığı sektör temsilcileri istişare toplantısında buluştu

06.08.2019 15:09

Antep fıstığı sektör temsilcileri yeni hasat sezonu öncesi Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldiler. Sektör temsilcileri toplantıda, Antep fıstığı üretimi ve ticaretinde yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Gaziantep Fıstıkçılar Sitesi esnafı, yeni hasat sezonu öncesi Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından organize edilen istişare toplantısında bir araya geldiler. GTB'nin Fıstıkçılar Sitesi içerisinde yer alan irtibat bürosunda gerçekleştirilen toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Meclis Üyesi Ahmet Ulu ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Sektörel sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, üründe kayıt dışının engellenmesine yönelik atılacak adımlar ve teminata bağlanmamış uzun vadeli satışlarda risklere karşı alınacak tedbirler istişare edildi. Antep fıstığı sektöründe iştigal eden GTB üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan GTB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özmen, "Şehrimizde yeni hasat sezonu baklava yapımında kullanılan boz fıstık ile başladı. Kısa süre içerisinde ben fıstık olarak tabir ettiğimiz kırmızı kabuklu Antep fıstığının hasadına da başlanılacak. Öncelikle yeni sezonunun hayırlı, bereketli ve bol kazançlı geçmesini temenni ediyorum. Antep fıstığı Gaziantep ve bölge ekonomisi adına büyük önem ihtiva etmekte. Binlerce aile geçimini Antep fıstığından sağlamakta. Bu nedenle ürünün gerçek değerinde ticaretinin yapılması ve sezon boyunca herhangi bir mağduriyet yaşanmamasına yönelik sektör temsilcilerimizle belirli periyodlar içerisinde istişare toplantıları gerçekleştirmekteyiz. Bu bağlamda toplantılarda aldığımız müşterek kararları mümkün olduğunca hayata kazandırmaya ve hep birlikte uygulamaya çalışıyoruz" dedi. Sektörde kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi ve uzun vadeli satışların belgelendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Özmen, özellikle vadeli satışlarda çiftçi ve tüccarın olası mağduriyetlerle karşılaşmaması için geleneksel ticareti teminat ve belgelerle güvence altına almak istediklerini ifade etti.

Özmen ayrıca, kayıt dışı ile mücadele hususunda da gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bazı kararlar aldıklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA