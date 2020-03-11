Antep fıstığı savaşı kızıştı
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Antep fıstığı savaşı kızıştı

Antep fıstığı savaşı kızıştı Şanlıurfalılar coğrafi işaret tescili Gaziantep'te bulunan antep fıstığının üretimini arttırıyor Türkiye'de coğrafi işaret tescil belgesi Gaziantep'te bulunan ve fıstığın en üretildiği iddia eden Şanlıurfa arasındaki Antep fıstığı rekabeti yeniden kızıştı.

11.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:03
Antep fıstığı savaşı kızıştı

Antep fıstığı savaşı kızıştı

Şanlıurfalılar coğrafi işaret tescili Gaziantep'te bulunan antep fıstığının üretimini arttırıyor

ŞANLIURFA - Türkiye'de coğrafi işaret tescil belgesi Gaziantep'te bulunan ve fıstığın en üretildiği iddia eden Şanlıurfa arasındaki Antep fıstığı rekabeti yeniden kızıştı. Geçen yıl 100 bini tonu aşkın fıstık üretilen Şanlıurfa'da bu yıl üretimi daha da arttırmak için yeni fidanlar toprakla buluştu.

Türkiye'de yüzde 40'ın üzerinde fıstık üretimi ile rekor kıran Şanlıurfa'da fidan dikim sezonun başlamasıyla üreticiler bağ ve bahçelerinde bakım yaparak, fidan dikmeye başladı. Geçen yıl 100 bin 107 tona aşkın fıstık üretilen Şanlıurfa'da bu yıl fıstıkta daha çok üretim yapılması hedefleniyor.

Her sezon 200 bin antep fıstığı fidan satılıyor

Fidan satıcısı Abdullah Kılıç, her yıl ortalama 200 bin antep fıstığı fidanı sattıklarını belirterek, "Biz burada fidan satışı yapıyoruz. Günde 5 bin ila 10 bin adet fidan satıyoruz. Sezon olarak ta toplamda 200 bine yakın fidanı üreticilere satıyoruz" dedi.

Fidan satıcısı Halil Kılıç ise ellerinde fıstık fidanı kalmadığını kaydetti. Kılıç, "Fıstık sezonu başladı, artık sonlara doğru geliyoruz. Bu yıl çok sayıda fıstık fidanı sattık. Şimdi burada fıstık fidanı yok denecek kadar az sayıda kaldı. Fıstık sezonu bu sezon iyi şekilde geçti" şeklinde konuştu.

"Fıstık Şanlıurfa'ya ait bir üründür"

Abdullah Kılıç, fıstığın bilinenin aksine Gaziantep'in değil Şanlıurfa'ya ait bir ürün olduğunu söyleyerek, "Fıstık Şanlıurfa'ya ait bir üründür, çünkü bu topraklarda yetişiyor. Şanlıurfa'da fıstık en çok Bozova, Hilvan ve Birecik ilçelerinde yoğun olarak yetişiyor. Bizde nar, zeytin, üzüm ve şeftali fidanları var. Bahar mevsimine girdik artık, havalarda güzel, fidan ekme zamanıdır. Vatandaşlar bu günlerde yoğun olarak fidan alıyor" şeklinde konuştu.

Fıstık üreticisi Mehmet Rençber de, fıstığı Gaziantep'in sahiplenmesine rağmen en fazla Şanlıurfa'da yetiştiğini savunarak, "Boş olan arazilerimize fıstık ekeceğiz. Fıstıkta son yıllarda iyi verim alınıyor. Fıstık çok değerli bir üründür. Fıstık asıl memleketi Urfa'dır. Gaziantep fıstığa sahiplenmişse de, fıstık burada yetişiyor. Biz 3 bine yakın fıstık fidanı alıp arazilerimize ekmeye başlayacağız" diye konuştu.

Öte yandan Türk Patent kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesini elinde bulunduran Gaziantep'te yoğun bir şekilde üretilmesi ve bölgedeki baklava, tatlı ve çikolata imalathaneleri ile fabrikalarda yoğun bir şekilde kullanılması nedeniyle Antep fıstığı ismiyle anılıyor.

Kaynak: İHA

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