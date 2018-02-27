Antep Fıstığı Kabuğunun İçine Resim Çiziyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden 55 yaşındaki ressam Sabahattin Elmastaşı, ilçenin öne çıkan tarihi eserlerini Antep fıstığının kabuğuna resmediyor.

Elmastaşı, geliştirdiği çalışmada ilçedeki Kleopatra Kapısı, St. Paul Kuyusu ve Kilisesi, Tarsus Şelalesi ve Ashab-ı Kehf Mağarası gibi ilçedeki ünlü yerleri, Antep fıstığı kabuğunun içerisine çiziyor.

Çalışmalarını AA muhabirine anlatan Elmastaşı, geçmişte de farklı ürünler üzerine resimler yaptığını belirterek, son bir yıldır Antep fıstığı üzerinde çalıştığını söyledi.

Son olarak Türk bayrağını, fıstık kabuğuna resmettiğini aktaran Elmastaşı, "Antep fıstığı kabuğuna resim çizebilmek için özel fırça ve malzemeler kullanıyorum. Kendim geliştirdiğim kıl şeklindeki fırçalarla ve kaliteli boyalarla bu resimleri hayata geçirdim. Bu çalışmayı daha da geliştirerek yeni ürünler ortaya çıkartmayı hedefliyorum." diye konuştu.