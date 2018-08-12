Antep Fıstığı İçin Gece Gündüz Silahlı Nöbet

GAZİANTEP'te 'Yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı hasadı yaklaştıkça tarlalardaki önlemler de arttı. Ellerinde av tüfekleriyle 15- 20 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine çıkan bekçiler, ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için yaklaşık 2 ay, gece- gündüz nöbet tutuyor.

Son yıllarda yaşanan fiyat artışları nedeniyle gündemden düşmeyen Antep fıstığında, ben fıstık hasadı yaklaştıkça bahçelerdeki güvenlik önlemleri de arttı. Arazi sahipleri fıstık bahçelerine askeri birliklerdeki kuleleri anımsatan 15- 20 metre yükseklikte nöbet kulübeleri yaptırarak bekçi tutuyor. Fıstığın olgunlaşmaya başlamasından hasat döneminde kadar olan 2 aylık sürede, bekçiler av tüfekleriyle 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Arazideki ağaçlardan fıstık toplamaya çalışanları havaya açtıkları uyarı ateşiyle uyaran bekçiler, jandarmayı arayarak ihbarda bulunuyor.

'HIRSIZLARIN GÖZÜNÜ KAN BÜRÜMÜŞ'

Karkamış'ta yaklaşık 40 dönüm fıstık bahçesi bulunan Mehmet İnal, hırsızlarla baş etmenin en iyi yolunun bekçilerle anlaşmak olduğunu söyledi. Hırsızların bekçisi olmayan arazilere büyük araçlarla gelerek ağaçtaki bütün mahsulü topladığını ifade eden İnal, şunları söyledi:

"Burada bana ait 40 dönüm arazi var. Diğer komşularıma ait olan da var, toplam 220 dönüm kadar arazi var. Burayı korumak için bekçi tuttuk. Burada bekçi, av tüfeğiyle güvenlik amaçlı bekliyor. Bununla beraber kule yaptırdık. Kulenin üzerinden etraf daha rahat görünsün diye. Hırsızlar fıstığın değerli olduğunu biliyor. Hırsızlar her yerden gelip bahçelere dalıyorlar. Saldırıyorlar seni görse başka bir taraftan saldırıyor. 5-10 kişi birden gelerek çadırı seriyorlar ağacın altına. Mahsulü çalıyorlar. Adamların gözlerini kan bürümüş."

'HIRSIZLARI GÖRÜNCE UYARI ATEŞİ YAPIYORUZ'

Uzun yıllardan beri arazilerde bekçilik yaptığını dile getiren Mustafa Kaplan ise sürekli arazide olduklarını ve 24 saat nöbet tutuklarını dile getirdi. Aylık 2 bin 500 -3 bin lira civarı ücret aldığını ifade eden Kaplan, "Sabah namazı olunca uyanıyoruz dolaşmaya başlıyoruz. Gece vakti, birkaç saat uyuyabiliyoruz. Buraya hırsız çok geliyor. Gördüğümüzde ya düdük çalıyoruz, ya da tüfekle ikaz ateşi yapıyoruz. Onlar da burada birisinin olduğunu anlayıp gidiyorlar. Akşamları kulede oluyoruz, fener tutuyoruz. Yaklaşık 2 ay buradayız. Can tehlikemiz var ama ekmek parası için çalışıyoruz" diye konuştu.

Ürün hasadının Eylül ayının ortasına doğru son bulması bekleniyor. - Gaziantep