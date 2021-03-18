Antep fıstığı hırsızı tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Antep fıstığı çalan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Besni Karagüveç köyünde iki şahsa ait evin depo kısmında bulunan 270 kilo Antep fıstığı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma ve araştırma neticesinde, Antep fıstığını şüpheli F.T. isimli şahsın çaldığı tespit edildi.

Şüpheli şahıs çalmış olduğu fıstıkları Gölbaşı ilçe merkezinde satmaya çalıştığı esnada Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordine kurularak fıstıklar ile birlikte şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan 270 kilo fıstık sahiplerine teslim edildi.

İfadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı