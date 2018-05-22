Antep Fıstığı Fiyatları Uçunca Yer Fıstıklı Baklava Üretti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde baklava yapımında kullanılan öğütülmüş Antep fıstığının kilosu 200 lirayı aşınca, maliyetleri azaltmak isteyen bir pastane işletmecisi, kilosu 12 lira olan Osmaniye'nin yöresel ürünü yer fıstığını kullanarak baklava yapmaya başladı.

Baklava yapımında kullanılan Antep fıstığındaki aşırı fiyat artışı baklava ustalarını alternatif ürünlerden baklava yapma arayışına zorladı. Kadirli ilçesinde 20 yıldır pastane işleten Harun Arslantaş, kentin yöresel ürünü olan yer fıstığıyla baklava yapmaya başladı. Yer fıstıklı baklavayı kilosu 20 liradan satan Arslantaş, "Artan maliyetlerden dolayı Antep fıstıklı baklavayı kilosunu 70 TL'den satıyoruz. Yer fıstığının kilosu 12 lira, baklavasını da 20 liradan satıyoruz. Maliyetleri çok çok düşürdük. Yer fıstıklı baklavanın tadı da Antep fıstıklı baklavayı aratmıyor. Müşterilerimiz de hem fiyatından hem de tadından oldukça memnun. Yer fıstığı bizim Osmaniye ile özdeşleşmiş bir ürün. Ben bütün pastaneci arkadaşlara ve Osmaniyeli baklava ustalarına da çağrı yapıyorum. Baklavada Antep fıstığına alternatif yer fıstığı kullanalım. Herkese de yer fıstıklı baklavayı öneriyorum" dedi. - OSMANİYE