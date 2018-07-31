Antep Fıstığı fiyatları düşüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yeşil altın olarak da tanımlanan Antep fıstığının fiyatlarında bir yılda yüzde 100 oranında artış yaşanırken, bu yıl büyük oranda düşüş bekleniyor.

Piyasada 110-120 TL'den satılan iç Antep fıstığı, 200 TL'yi geçmişti. Bu yıl yüksek hasat beklenmesinin yanı sıra, baklavalık fıstık 120 TL civarında satılıyor. 120 TL'ye kadar düşen fıstığın fiyatının daha da düşmesi bekleniyor.

İç Antep fıstığı fiyatı, 1 yıl öncesine kadar 60 TL ile 70 TL arasında müşteri bulurken, geçen yıl rekoltenin az olması nedeniyle, yıl içerisinde fıstık fiyatları 100 TL'yi geçip, 110 ile 120 TL arasında alıcı bulmaya başlamıştı. Son zamanlarda ise, tarihinin en yüksek fiyatı ile gündem olmuştu. Önce 150, sonra da 200 TL civarlarında satılmaya başlayan iç fıstığı baklavacıların tepkisine neden olmuştu. Bu yıl fiyatların daha da düşeceği ön görülüyor.

Gaziantep'te işletmeci Muharrem Deniz, ilk rekolte ile beraber düşüş olduğunu vurgulayarak,"Fıstık fiyatları bu yıl geçen yıla oranla çok güzel. Fiyatlarda muhakkak bir düşüş olacaktır. İlk etapta düşüş baklavada kullanılan boz fıstıkta olacak. İlk rekolteyi ondan aldığımız için şu anda düşüş onda var. Bu fiyatlar kavrulmuş fıstığa da bir iki ay içerisinde yansır" dedi.

"Minimum iki kat daha fazla hasat bekliyoruz"

İşletmeci Muharrem Deniz, geçen yıla oranla fıstık hasadında iki kat daha fazla beklediklerini söyledi.

Deniz, "Bu yıl geçen yıla oranla minimum iki kat hasat bekliyoruz. Bu fiyatları etkileyecektir. Geçen yıl tarihinin görmediği fiyatları gördü. 100 TL bandında olan boz fıstık 200 TL'yi aşmıştı. Bu kısa bir sürede oldu hem ürünün yokluğu hem de karaborsacıların yokluktan faydalanması ile fıstık tarihinin görmediği fiyatları gördü. Bu hem tüketiciyi hem de baklava imalatçılarını etkiledi" diye konuştu.

Öte yandan, bu yıl hem baklavacıların hem de tüketicilerin yüzü güleceğini söyleyen Deniz, bu yılın güzel geçeceğine inandıklarını kaydetti.