Antep fıstığı, Aydın'da kırsal mahallenin geçim kaynağı oldu
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Antep fıstığı, Aydın'da kırsal mahallenin geçim kaynağı oldu

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinin kırsal Hacıköseler Mahallesi'nde, 1956'da küçük çaplı üretimine başlanan Antep fıstığı, son yıllarda yörede oturanların gelir kaynağı haline dönüştü.

Antep fıstığı, Aydın'da kırsal mahallenin geçim kaynağı oldu
28.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:05

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinin kırsal Hacıköseler Mahallesi'nde, 1956'da küçük çaplı üretimine başlanan Antep fıstığı, son yıllarda yörede oturanların gelir kaynağı haline dönüştü. Yılda 150 ton üretimle Antep fıstığının merkezi haline gelen Hacıkösler Mahallesi, ekonomiye yıllık ortalama 6 milyon TL katkı salıyor.

Yenipazar'ın kırsal Hacıköseler Mahallesi'nden olan ve yaşamını yitiren Kamil Çelikoğlu, 1956 yılında Gaziantep'te askerlik yaptığı sırada Antep fıstığı ağacıyla ilgili bilgi sahibi. Çelikoğlu, askerliği bitip, köyüne döndüğünde araştırma yaptı. Çelikoğlu, dağlık alanda yetişen menengiç ağaçlarına aşılama yapılarak, Antep fıstığı yetiştirilebildiğini öğrendi. Yenipazar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığı çalışma sonrası Gaziantep'ten gelen ekipler, menengiç ağaçlarını aşıladı. Bu tarihten itibaren de Hacıkösler Mahallesi'nde Antep fıstığı üretimi başladı. Bir süre sonra köye muhtar seçilen Kamil Çelikoğlu, 1967 yılında hayatını kaybetti; ancak köylüler, mahallelerine gelmesine öncülük ettiği Antep fıstığı üretimine devam etti. Zamanla 440 nufüslu mahallenin tamamı, Antep fıstığı üreterek geçimini sağlamaya başladı. 2 bin dekar alanda yılda 150 ton Antep fıstığı üreterek kilosunu kalitesine göre, 38 ile 45 lira arasında değişen fiyatlarla tüccarlara satan köylüler, ekonomiye yıllık ortalama 6 milyon TL gelir sağlıyor. Köylüler, Antep fıstığını mahallerine getiren Çelikoğlu'na dua ediyor.

'AYDIN, KÜÇÜK GAZİANTEP OLACAK'3 dönemden beri Hacıköseler Mahallesi'nde muhtarlık görevini sürdüren Alaattin Sarıoğlu, "Antep fıstığının Aydın'da ilk girdiği yer Hacıkösler Mahallesi'dir. 1956 yılında başlanılan Antep Fıstığı üretimi bugünlere kadar geldi. Mahallemizde her aile Antep fıstığı üretimi yaparak geçimini sağlamaktadır. Şu an 2 bin dekar arazide üretim yapıyoruz ancak bu her yıl artarak devam etmekte. Bu yıl Aydın Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteği ile 16 bin yeni menengiç ağacına aşılama yapıldı. Son 3 yıldan beri hem fiyat olarak hem de üretim olarak iyi durumdayız. Geçen yıl kırmızı kabuklu fıstık toptan kilosu 38 TL'den, kavlanmış fıstık ise 45 TL'den satıldı. Bu yıl Gaziantep'te 500 bin ton fıstık üretildiği söyleniyor. Bu nedenle fiyatlar biraz düşük gibi görünse de yine geçen yılki fiyatlardan satarız, diye umut ediyoruz. Antep fıstığı ağacı bir yıl veren, bir yıl vermeyen bir üründür. Bu nedenle üretimde bölünüyor. Geçen yıl 100 tonun üstünde ürettik. Bu yılda 150 ton üretim elde etmeyi bekliyoruz" diye konuştu.Mahallelerine işleme tesisi kurma girişimi olduğunu belirten Sarıoğlu, "Eğer bunu yapabilirsek üretimin daha çok dalga dalga yayılmasını sağlayacağız. Verilecek eğitimlerle Antep fıstığını anlattıracağız. İnşallah Aydın, küçük Gaziantep olacak. Antep fıstığı ağustos ayı başlarında baklavada kullanılan yeşil salkımıyla başlar. Ay sonlarında ise hasat biter" dedi. 'YÜKSEK DALLARDA BİZ VARIZ'Üretici Adnan Sarıoğlu da Antep fıstığı toplamak için saat 06.00'da bahçede çalışmaya başladıklarını belirtip, "Saat 14.00 sıralarında ise aşırı sıcak olunca bırakıyoruz. Arazi düz olmadığı için bazı bölgelerde sıkıntı ve zorluklar yaşayabiliyoruz. Çok dikkat ederek ağaçların dallarını kırmamaya çalışıyoruz. Çıkamadığımız dallara ise gençleri çıkarıyoruz. Bir şekilde işimizi görerek mahsulümüzü toplamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yüksek dallarda gençlerin olduğunu vurgulayan Şahin Karataş, "Halamın fıstığını toplamaya geldim. Üniversite öğrencisiyim. Okullar tatilde ben de boş zamanımı halamın Antep fıstığı toplamasına yardım ederek değerlendiriyorum. Bir an önce Antep fıstıklarının toplanması için çalışıyoruz. Biz biraz daha genç olduğumuz için yüksek dallarda da biz varız" dedi. 


Kaynak: DHA

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