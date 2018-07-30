Antep Fıstığı Artık Eskişehir'de de Yetişiyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yapmış olduğu proje ile Mihalgazi ilçesinde yetiştiricilik denemelerine başlanan ve başarılı sonuçlar elde edilen Antep fıstığı yetiştiriciliği artık Eskişehir'de daha da yaygınlaşıyor.

Mikroklima iklim özelliği bulunan Mihalgazi ilçesi, Antep fıstığı aşılamasına uygun olarak dikkat çekiyordu. Çok fazla menengiç ağacı bulunmasına rağmen tarımsal üretime katkısı bulunmayan ilçede, aşılı ağaçlar son yıllardaki iklim değişiklikleri ve gerekli bakım besleme yapılmadığı için verimsiz durumdaydı. 2016 yılında Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Mihalgazi Belediyesi arasında hazırlanan Menengiç Ağaçlarına Antep fıstığı Aşılanması Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 2017 yılı sonbahar aylarında budaması yapılan 2 bin adet menengiç ağacının Antep fıstığı kalemleri ile aşılanması çalışmaları, Gaziantep Antep Fıstığı Tarımsal Araştırma Enstitüsünden gelen aşılama konusunda uzman kişiler tarafından gerçekleştirildi. Aşılama işlemleri Bozaniç, Karaoğlan ve Demirciler

mahallelerinde yapılırken, çalışmaları görmek için İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ilçeyi ziyaret etti. Ardından bir açıklama yapan Alkan, "İlçemiz ekonomisine katkı sağlamak ve Antep fıstığı yetiştiriciliğinin özendirilmesi maksadıyla yapılan proje ile Mihalgazi ilçemizde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Aşılama işlemleri Bozaniç, Karaoğlan ve Demirciler mahallelerinde yapılmıştır. Projenin geliştirilerek bölgeye daha yararlı olması için çalışmalarımız devam etmektedir. Çiftçilerimiz ve yöre halkımız için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR