Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve selamlaşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Anma programı için hazırlanan tiyatro gösterinin izlenmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve selamlaşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Anma programı için hazırlanan tiyatro gösterinin izlenmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı