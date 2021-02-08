Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı
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Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı

08.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:21

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve selamlaşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Anma programı için hazırlanan tiyatro gösterinin izlenmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve selamlaşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Anma programı için hazırlanan tiyatro gösterinin izlenmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı
Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı
Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı
Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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