Antep Baklavası'nın fıstığı Kahramanmaraş'tan
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Antep Baklavası'nın fıstığı Kahramanmaraş'tan

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Antep Baklavası'nın fıstığının Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden gittiğini belirterek, "Gaziantep Baklavası'nın rayihası ve lezzeti Pazarcık Fıstığı'ndan gelmektedir.

Antep Baklavası'nın fıstığı Kahramanmaraş'tan
27.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:58

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Antep Baklavası'nın fıstığının Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden gittiğini belirterek, "Gaziantep Baklavası'nın rayihası ve lezzeti Pazarcık Fıstığı'ndan gelmektedir. Baklavanın tamamlayıcı lezzeti de elbette Maraş Dondurması'dır" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık ilçesine giderek istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Güngör, toplantının ardından Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ile Antep fıstığı bahçesine giderek, incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Güngör, her ne kadar fıstık denilince akla Gaziantep gelse de Pazarcık'ın da fıstık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.'GAZİANTEPLİLER KISKANMASINLAR AMA GERÇEK BU'Doğası ve iklim özellikleri ile Pazarcık ilçesinde yetişen fıstığın lezzet ve rayiha bakımından bir numara olduğunu ifade eden Başkan Güngör, şunları söyledi:

"Pazarcık ilçemizde yetişen fıstık rayihası en kaliteli fıstık. Buradaki üreticilerimizle yaptığımız görüşmelerde Gaziantep Baklavası'nın kalitesinin Pazarcık Fıstığı'ndan kaynaklandığını söylediler.  Gaziantepliler kıskanmasın ama gerçek bu. Tabi Gaziantep Baklavası da tek başına yenmiyor. Üzerine de mutlaka Maraş Dondurması konması gerekiyor ki bu karışımdan birbirini tamamlayan müthiş bir lezzet ve aroma ortaya çıkıyor. Bu da memleketimizin güzelliğini ortaya çıkarıyor. İşin esprisi şu: Hepimiz birbirimize bağlıyız ve birbirimizi tamamlıyoruz. Şehirlerimiz ne kadar gelişirse birbirine o kadar katkısı oluyor. Şehirlerimizin gelişmesi ile bölgemiz, bölgemizin gelişmesi ile de ülkemiz gelişiyor."


Kaynak: DHA

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