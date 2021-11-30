Anten tamiri için çıktığı beşinci kattan düştü

SOMA, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki çatıya anten tamiri için çıkan adam bir anlık dikkatsizlikle dengesini kaybederek apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan adam hastanede tedavi altına alındı.

Olay Soma'nın Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın 5. katındaki anteni tamir için çıkan, Yunus Artış isimli vatandaş bir anlık dikkatsizlik sonucu apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. Beşinci kattan zemin kata düşen talihsiz adam itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden güçlükle çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gelirken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus Artış Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde çok fazla kırık olması nedeniyle Yunus Artış Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Yılmaz Sarıpınar/ İHA)