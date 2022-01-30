Anten takarken 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı - Haberler
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Anten takarken 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Anten takarken 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinin balkonunda anten takarken dengesini kaybedip 3. kattan aşağıya düşen kadın ağır yaralandı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinin balkonunda anten takarken dengesini kaybedip 3. kattan aşağıya düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yeni taşındığı evinin balkonuna anten takmaya çalışan Sühal B. (50) isimli kadın dengesini kaybedince balkondan beton kaldırıma düştü. Cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar kadının düştüğünü görünce şaşkına döndü. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sühal B.'nin bacaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Yaralı kadın daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - BURSA

Anten takarken 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Anten takarken 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Anten takarken 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Anten takarken 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bursa, 3. Sayfa, Haber

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