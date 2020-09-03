"Antebellum" Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girecek.

"Antebellum"

Gerard Bush ve Christopher Renz'in yönettiği "Antebellum", başarılı bir yazar ve güzel bir aile hayatı olan Veronica Henley'nin, bir gece evine dönerken kaçırıldıktan sonra yaşadıklarını konu ediniyor.

ABD yapımı filmin başllerinde Janelle Monae, Jena Malone, Jack Huston, Kiersey Clemons ve Gabourey Sidibe gibi isimler oynuyor.

Penguenler Takımı Uzayda", penguen pilotlar Flip ve Zooey'nin maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.

Kaynak: AA