Antbirlik zeytinyağı sezonu açtı

17.10.2019 17:59

ANTBİRLİK zeytinyağı tesislerinde bu yıl yağ sıkım sezonu açtı. 1 kilo zeytinyağı sıkımı ücreti 2 TL olarak belirledi. ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, "Güler yüz ve samimiyetle çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Zeytinyağı sezonu çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun" dedi.



Pamuk, mısır slajı, buğday, küspe alım satımından tutun birçok tarım alanında faaliyet göstererek büyüyen Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), gıda sektörüne yönelik hizmet verdiği zeytinyağı sıkma tesislerinde bu yıl sezonu açtı. Aksu'da Genel Müdürlük bünyesinde bulunan tesisleri bu hafta faaliyete geçiren birlik, 1 litre zeytinyağı sıkımı ücretini 2 TL olarak belirledi. Bölgede zeytin üreticiliği yapan çiftçilere yönelik hizmet veren birlik, aynı zamanda da "ANTBİRLİK Zeytinyağı" markasıyla girdiği yağ piyasasında yerini aldı.



Kaliteli zeytinyağı ile kısa sürede bölgenin damak tadına uyum sağlayan birlik ürünüyle piyasada aranan marka olmayı başardı. Piyasada kaliteden ödün vermeden sağlam adımlarla büyüdüklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, "Zeytinyağı sezonu çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun" dedi.



Üreticilerin gönül rahatlığı ile birliğin tesislerinden faydalanabileceğini belirten ANTBİRLİK Başkanı Yavuz, "Güler yüz ve samimiyetle çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Takibi hijyen ve kaliteye de vazgeçilmezimiz. Çiftçimiz müşterimiz değil ortağımız ve baş tacımız. Tüm alanda bu bilinçteyiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA