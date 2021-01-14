ANTBİRLİK'ten pamuk üreticisine destek

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, pamuk üreticisine kar payı primi dağıtmaya devam ettiklerini bildirdi.

Yavuz, yaptığı açıklamada, kurum olarak binlerce çiftçiye hizmet verdiklerini belirtti.

Antalya için önemli bir ürün olan pamuk üreticisini de desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Yavuz, "Geçen yıl ekimde 30 kuruş, aralıkta ise 70 kuruş kar payı fark primi verdik. Bu yıl da 50 kuruşluk kar payı fark primi vereceğiz. Bu doğrultuda bir kilo pamuğun fiyatı, 1 lira 20 kuruşluk devlet desteğiyle 7 lira 20 kuruşa çıktı." ifadesini kullandı.

50 kuruşluk kar payının da nisanda dağıtılacağını aktaran Yavuz, dünyada pamuk piyasası arttıkça elde ettikleri kazancı çiftçiyle paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Antalyalı çiftçiyi ayakta tutmak için pamuk üretimini arttırıp diğer ürün çeşitlerini de desteklediklerini anlatan Yavuz, ANTBİRLİK olarak binlerce çiftçiye hizmet verdiklerini kaydetti.

"3 yılda 150 milyon liralık yatırım yaptık"

ANTBİRLİK'in tarım alanında 68 yıllık deneyime sahip olduğuna dikkati çeken Yavuz, şunları ifade etti:

"Çiftçimiz zengin, verimli toprağa ve bu toprağı işleyecek donanıma sahip. Bu serveti her alanda üretime dönüştürmeliyiz. Tüm plan ve projelerimiz bu yönde. Tarımın, çiftçinin gücünü üretime, yatırıma ve ekonomiye dönüştürmek için 3 yılda mısır, buğday, narenciye, susam, zeytin ve pamuk gibi bir çok tarım üreticisine 150 milyon liralık yatırım yaptık."

2023'te hizmete girecek ve 1500 kişinin istihdam edileceği 250 milyon liralık yatırımların da tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Yavuz, güneş enerjisi ihalesinin bittiğini, 5 üniteli meyve suyu, salça ve zeytinyağı tesislerinde de son aşamaya geldiklerini bildirdi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun