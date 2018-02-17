Antartika Koruma Altına Alınıyor
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Antartika Koruma Altına Alınıyor

İklim değişikliği, çevre kirliliği ve avlanmanın vahşi doğal yaşam alanı üzerindeki etkilerini inceleyen Greenpeace bilim insanları, bu alanı kril avcılığı sektöründen korumak için yasak bölge oluşturulması gerektiğini savunuyor.

İklim değişikliği, çevre kirliliği ve avlanmanın vahşi doğal yaşam alanı üzerindeki etkilerini inceleyen Greenpeace bilim insanları, bu alanı kril avcılığı sektöründen korumak için yasak bölge oluşturulması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: Euronews.com

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