Antartika Koruma Altına Alınıyor
İklim değişikliği, çevre kirliliği ve avlanmanın vahşi doğal yaşam alanı üzerindeki etkilerini inceleyen Greenpeace bilim insanları, bu alanı kril avcılığı sektöründen korumak için yasak bölge oluşturulması gerektiğini savunuyor.
İklim değişikliği, çevre kirliliği ve avlanmanın vahşi doğal yaşam alanı üzerindeki etkilerini inceleyen Greenpeace bilim insanları, bu alanı kril avcılığı sektöründen korumak için yasak bölge oluşturulması gerektiğini savunuyor.
Kaynak: Euronews.com