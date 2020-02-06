Antartika'daki Türk Bilim Üssü Göktürk uydusuyla fotoğraflandı
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Antartika'daki Türk Bilim Üssü Göktürk uydusuyla fotoğraflandı

Türkiye'nin Ulusal Kutup Programı kapsamında geçen yıl Antartika'da kurulan Türk Bilim Üssü'nün uydudan çekilen fotoğrafı yayılandı.

06.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:24
Antartika'daki Türk Bilim Üssü Göktürk uydusuyla fotoğraflandı

'nin Ulusal Kutup Programı kapsamında geçen yıl Antartika'da kurulan Türk Bilim Üssü'nün uydudan çekilen fotoğrafı yayılandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde ilk defa geçici Türk Bilim Üssü kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Antartika'daki bu üssün uzaydan çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından şu paylaşımla yayınladı:

"Uzaydan, Antarktika'daki bilim üssümüzde her şey yolunda gözüküyor. Göktürk1 uydumuz ile kalpler bir, uzaklar yakın."

Kaynak: AA
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