Antartika'da dev buz kütlesi buz sahanlığından koptu
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Antartika'da dev buz kütlesi buz sahanlığından koptu

27.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:58
Antartika'da dev buz kütlesi buz sahanlığından koptu

Antartika'nın batısındaki Brunt Buz Sahanlığı'ndan, 1270 kilometrekarelik bir buz kütlesinin koparak ayrıldığı bildirildi.

Antartika'nın batısındaki Brunt Buz Sahanlığı'ndan, 1270 kilometrekarelik bir buz kütlesinin koparak ayrıldığı bildirildi.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, buz sahanlığının kuzey kısmında Kasım 2020'de meydana gelen yarık gelişerek kopma noktasına geldi.

Britanya Antartika Araştırma Kurumu (BAS), ocak ayı boyunca günde yaklaşık 1 kilometre hızla ilerleyen yarığın, dün sabah saatlerinde 1270 kilometrekarelik bir kütlenin sahanlıktan ayrılmasına yol açtığını bildirdi.

Araştırmacılar, Manhattan Adası'nın 20 katı büyüklüğündeki kütlenin sürüklenerek kıyıdan uzaklaşabileceği veya buz sahanlığı yakınında yerini koruyabileceğini belirtti.

Kopuşun, doğal sürecin parçası olduğunu ifade eden uzmanlar, küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcaklık değişimlerinin etkisine dair sonuçlara varmak için daha detaylı araştırma yapılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

150 metre kalınlığındaki Brunt Buz Sahanlığı, Antartika kıyısında her yıl 2 kilometre batıya doğru sürükleniyor. Bu hareketin sonucu olarak bölgede buz dağları ve büyük buz kütleleri oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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