Antarktika'dan dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, kız öğrencilerle buluştu
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Kız öğrencilerin salona gelişi Salondan görüntüler Prof. Dr. Burcu Özsoy'un konuşması ve sunumları Özsoy'a hediye takdimi Özsoy ile röportaj Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile röportaj https://youtu.be/1Hyj5_dqCAI.
TUZLA, İSTANBUL (AA) - Kız öğrencilerin salona gelişi
Salondan görüntüler
Prof. Dr. Burcu Özsoy'un konuşması ve sunumları
Özsoy'a hediye takdimi
Özsoy ile röportaj
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile röportaj https://youtu.be/1Hyj5_dqCAI