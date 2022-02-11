Antarktika'dan dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, kız öğrencilerle buluştu - Haberler
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Antarktika'dan dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, kız öğrencilerle buluştu

AA - Güncel
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Kız öğrencilerin salona gelişi Salondan görüntüler Prof. Dr. Burcu Özsoy'un konuşması ve sunumları Özsoy'a hediye takdimi Özsoy ile röportaj Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile röportaj https://youtu.be/1Hyj5_dqCAI.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Kız öğrencilerin salona gelişi

Salondan görüntüler

Prof. Dr. Burcu Özsoy'un konuşması ve sunumları

Özsoy'a hediye takdimi

Özsoy ile röportaj

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile röportaj https://youtu.be/1Hyj5_dqCAI

Antarktika'dan dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, kız öğrencilerle buluştu

Antarktika'dan dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, kız öğrencilerle buluştu

Antarktika'dan dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, kız öğrencilerle buluştu

AA - Güncel

Röportaj, Tuzla, Güncel, Haberler

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