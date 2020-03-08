Antarktika'daki Türk bilim adamları Türkiye'ye döndü Antarktika'daki Türk bilim adamları Türkiye'ye döndü 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türkiye'ye döndü.

Antarktika'daki Türk bilim adamları Türkiye'ye döndü

İSTANBUL - 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türkiye'ye döndü. Bilim adamlarını İstanbul Havalimanı'nda aileleri karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilen 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlandı. Antarktika'da 15 proje gerçekleştiren 24 kişilik ekip, Türkiye'ye geri döndü. Bilim adamları İstanbul Havalimanı'nda heyecanla bekleyen aileleri tarafından karşılandı.



"Bu seferdeki çalışmamızda 15 proje gerçekleştirildi"

Antarktika'da yapılan çalışmaların zor şartlar altında yürütüldüğünü ifade eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, "9 Şubat'ta İstanbul'dan başlayan seferimiz bilim üssümüz bulunan Horsus adasına devam etti. Oraya gemiyle ulaştıktan sonra bilimsel çalışmalarımızı sürdürdük. Bu seferdeki çalışmamızda 15 proje gerçekleştirildi. Hava şartlarının bu sene çok sıcak olması Antarktika ve kutup bölgeleri için önemli bir etkisi var. Bundan dolayı seyir rotalarında büyük bir değişiklik oldu ve seferimizi erken bitirmek gibi bir durum söz konusu oldu. Tabi bu sefer boyunca planladığımız 15 projeyi gerçekleştirdik" dedi.



"2021 ekspedisyonuna bugün itibariyle hazırlıklarımız başladı ve yeni projelerle birlikte devam edeceğiz"

Başar, "Antarktika'da zorlu hava şartlarında çalışıyorsunuz. Günlük hava sıcaklıkları sürekli eksilerde, bundan dolayı bilim insanları oldukça yoruluyorlar. Bu yüzden motivasyonlarının sürekli yüksek tutulması tabi ki insanlığa kazandırdığımız bilimsel veriler olarak karşımıza çıkıyor. Bizler de ülkemize yakışır bir şekilde 24 bilim insanımızla birlikte bugün ekspedisyonumuzu tamamladık. İnşallah bir sonraki 2021 ekspedisyonuna bugün itibariyle hazırlıklarımız başladı ve yeni projelerle birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Tüm sefer ekibimiz yapmaları gereken bütün projeleri başarıyla ve layıkıyla yaptılar"

Antarktika'da deniz buzu gözlemleri yapan, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Burcu Ersoy,

"Gerçekten mutluyuz. Tüm sefer ekibimiz yapmaları gereken bütün projeleri başarıyla ve layıkıyla yaptılar. Şu an ayaklarının tozuyla buradalar, bizler de onları karşılamak için İstanbul Havalimanı'ndayız ve çok mutluyuz, tabi iklim değişikliği ile ilgili çok ciddi mesajlar getirdiler bize. Özellikle 15-20 yıldır bugüne kadar hiç açık olmayan deniz buzu ile kaplı deniz alanlarının açılmasından da ötürü gemi üzerinde bile 5-6 gün mesafe kat edecekleri rotayı 12 saatte geçebilme durumları söz konusu oldu. Bunlar bir anlamda üzücü tabi ama bizim bilim insanlarımızın da buna şahit olması ve yerinde sahada bu çalışmaları yapması bizlerin için gurur verici. Bu sene seferimiz de Türk Hava Yolları, Türksat ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin sponsorluklarıyla beraberdik. Gerçek çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA