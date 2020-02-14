Antarktika'da sıcaklık ilk kez 20 derecenin üzerine çıkarak rekor kırdı
Antarktika’da sıcaklık ilk kez 20 derecenin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Antarktika denizlerinde, buzullarda yüzde 9,8 azalış tespit edildi.
14.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:02
Antarktika'da sıcaklık ilk kez 20 derecenin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırarken, Antarktika denizlerindeki buzullarda normal seviyeden yüzde 9,8 azalış tespit edildi
Brezilyalı bilim insanları, Antarktika Yarımadası'ndaki Graham Land'in ucundaki 16 büyük ada zinciri içinde yer alan Seymour Adası'nda sıcaklığın 20,75 dereceye ulaştığını tespit etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com