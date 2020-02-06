Antarktika'da dev bir kütlenin buzuldan kopma anı
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Antarktika'da dev bir kütlenin buzuldan kopma anı

Antarktika'da bir buzulda meydana gelen büyük kırılma anı kameralara yansıdı. Çöküşün görüntülendiği İngiliz Antarktika araştırma gemisi the James Clark Ross'taki bilim insanları, çöken bloğun binlerce ton ağırlığında ve en az 40 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ediyor.

06.02.2020 21:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:25
Antarktika'da dev bir kütlenin buzuldan kopma anı

Antarktika'da bir buzulda meydana gelen büyük kırılma kameralara yansıdı.


30 Ocak'ta yaşanan olayda, William Buzulu'ndan kopan devasa kütle, Anvers Adası'ndaki Börgen Koyu'nun sularına gömüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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