Antarktika bilim seferinde kullanılacak milli teknolojiler, sefer ekibine teslim edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli imkanlarla geliştirilen birçok teknolojik ürünü test edilmek üzere Antarktika sefer ekibinin hizmetine sunduklarını belirterek, "Hedefimiz Antarktika Anlaşmalar sisteminde 'Danışman Ülke' statüsü kazanarak, Beyaz Kıtada bayrağımızı dalgalandırmak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli imkanlarla geliştirilen birçok teknolojik ürünü test edilmek üzere Antarktika sefer ekibinin hizmetine sunduklarını belirterek, "Hedefimiz Antarktika Anlaşmalar sisteminde 'Danışman Ülke' statüsü kazanarak, Beyaz Kıtada bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır." dedi.

"6. Ulusal Antarktika Bilim Seferinde Kullanılacak Milli Teknolojilerin Tanıtım ve Teslim Töreni", Ankara Valisi Vasip Şahin'in de katılımıyla TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleşti.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi her alanda öncü ülkelerden biri yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen projelerin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Savunma sanayiinden dijital teknolojilere, elektrikli araçlardan uzay çalışmalarına kadar farklı alanlarda büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek üzere çalıştıklarını vurgulayan Varank, kutup araştırmalarının da bu vizyonla yürüttükleri önemli faaliyetlerin arasında yer aldığını kaydetti.

Varank, 2017'den bu yana kıtaya beş bilim seferi düzenlediklerini anımsatarak, "Hedefimiz Antarktika Anlaşmalar sisteminde 'Danışman Ülke' statüsü kazanarak, Beyaz Kıtada bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır." ifadesini kullandı.

-"Bugün bir bakan Antartika'ya gitse, 'tatile gitti' derler"

İki gün sonra, 20 kişilik bir ekiple altıncı sefere çıkacaklarını bildiren Varank, şöyle konuştu:

"Bunun kutup bilimine gönül verenler için çok heyecan verici bir süreç olduğunun farkındayım. İnanın ben de en az sizler kadar heyecanlıyım. Çok istememe rağmen bu ekibe dahil olmadım. Belki bakanlıktan sonra nasip olur. Biliyorsunuz Türkiye'de siyaset zor. Bugün bir bakan Antarktika'ya gitse 'bakan kutuplara tatil yapmaya gitti' derler. Onun için şimdilik sadece ekibimizi destekliyoruz."

Varank, doğal bir laboratuvar hüviyetinde olan kutupların dünyanın geçmişine de bugününe de ışık tutabilecek bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Kıtada yapılacak her bir keşfin doğanın, canlıların ve yerkürenin anlaşılması noktasında çok kıymetli olduğunu ifade eden Varank, iklim değişikliği başta olmak üzere birçok sorunun çözümünün aslında kutuplarda gizli olduğunu belirtti.

Varank, tüm dünyayı ilgilendiren sonuçlar doğurabilecek bu çalışmalarda, Türkiye'nin en ön sıralarda yer almasından gerçekten gurur duyduklarını vurguladı.

Ekibi yaklaşık bir buçuk aylık zorlu bir yolculuğun beklediğini ifade eden Varank, Kovid-19 önlemleri ve tüm dünyada yükselen vakaların, seferin zorluğunu daha da artıracağını söyledi.

"Türkiye'yi bilim ve teknoloji yarışında hep en ön sıralarda tutmaya gayret edeceğiz"

Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nasıl ki bugün kutup araştırmacılarımızı sefere uğurluyorsak, yakın gelecekte uzay araştırmaları yapacak insanlarımızı da uğurlayacağız. Biz buna inanıyoruz. Birileri bu vizyonu ortaya koyduğumuzda, milli uzay programından bahsettiğimizde kendilerince küçümsemeye çalışabilirler ama biz onların bu tavırlarına alıştık. Artık bu tavırlarına şaşırmıyoruz. Zamanında İHA'lar için, TOGG için, Turcornlar için hep aynısını yaptılar ama hedefler birer birer gerçekleşince susup kaldılar. Bu yüzden biz, onların ne dediğine aldırış etmeyeceğiz, kendi işimize odaklanacağız."

Türkiye'yi bilim ve teknoloji yarışında hep en ön sıralarda tutmaya gayret edeceklerini ifade eden Varank, ekibin yer bilimleri, canlı bilimleri gibi farklı alanlardaki 14 proje kapsamında araştırma yapacağını söyledi.

Bakan Varank, söz konusu projelerin 29 kurumun iş birliğinde yürütüleceğinin bilgisini verdi.

Bu sefere ait uluslararası iş birliklerinden de bahseden Varank, "Biri Portekiz'den biri de Bulgaristan'dan olmak üzere 2 yabancı araştırmacı sefer ekibimize dahil edildi. 2 Türk araştırmacı da zaten halihazırda Güney Kore'ye ait kutup istasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu durum yeni başladığımız kutup araştırmalarında ne kadar mesafe kaydettiğimizi de aslında gösteriyor. Ama bu seferi değerli kılan önemli bir husus daha var. Milli teknoloji hamlesi ruhuyla, yerli imkanlarla geliştirilen birçok teknolojik ürünü test edilmek üzere sefer ekibinin hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, bu adımı kutup çalışmalarının ve diğer birçok bilimsel araştırma projesinin geleceği açısından çok kıymetli bulduğunu söyledi.

"Bunlar yüksek teknolojili pahalı ürünler"

Kutuplardaki çalışmaların çok zorlu hava şartları altında gerçekleştirildiğini belirten Varank, ekibin güvenliği ve çalışmaların kalitesi açısından kullanılacak makine ve teçhizatın yetkinliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Makine teçhizat konusunda dışa bağımlı olunması durumunda çalışmaların sürdürülebilirliğinin risk altına gireceğini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Bunlar yüksek teknolojili pahalı ürünler. Sürekli dışardan aldığınızda ciddi bir maliyet ortaya çıkarıyor. Daha da önemlisi, bu teknolojik ürünleri temin ettiğiniz yerler çok rahatlıkla size tedariği sonlandırabilir. Savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda biz bu yaklaşımları bizzat yaşadık. Kutup araştırmaları da hem üretebileceği ekonomik değer hem de bilimsel prestij bakımından büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle burada da yoğun bir uluslararası rekabet söz konusu. İşte biz de ülkemizin, bu alanda ben de varım iddiasını güçlendirmek için kutup çalışmalarımızı milli teknoloji vizyonumuzla harmanlıyoruz. Ülkemizi kritik teknolojilerin sadece pazarı değil üreticisi yapma hedefiyle atığımız adımlara kutup çalışmalarını da dahil ediyoruz."

Varank, seferlerde ekiplerin kullanacağı yüksek teknolojili makine ve teçhizatı yerli ve milli imkanlarla geliştirmeye ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Seferde kullanılacak ürünler hakkında bilgi veren Varank, ASELSAN'nın sefer ekibinin iletişim ihtiyacını karşılamak için telsiz ve modüler mobil tekrarlayıcı telsiz temin edeceğini bildirdi.

ASELSAN tarafından geliştirilen taşınabilir hibrit güç destek biriminin de elektrik altyapısının olmadığı Antarktika'da bilim insanlarına enerji desteği sağlayacağını ifade eden Varank, şirketin diğer kabiliyetlerini de kıtaya taşımak istediklerini aktardı.

Varank, TÜRKSAT'ın da "uydu telefonları" ve BGAN (Broadband Global Area Network) cihazları ile araştırmacılara telefon ve internet hizmeti sağlayacağını bildirdi.

HAVELSAN da bu sefer için milli bir global konumlandırma sistemi bir GNSS alıcısını ürettiğini bildiren Varank, "Kutup çalışmaları için yeni özellikler ve donanımlar eklenen bu ürün, araştırmacılarımıza gerçek zamanlı konum, hız ve zaman bilgisi ile kesintisiz çalışma performansı sağlamış olacak." dedi.

Varank, TÜBİTAK SAGE'nin de geliştirip ürettiği ısıl pil teknolojisi ile zorlu Antarktika koşullarında araştırma ekibine kolaylık sağlayacağını söyledi.

Söz konusu pilin, ekibinin acil durumlarda ihtiyaç duyacağı ısınma ve sıvı su ihtiyacını da karşılayabileceğine vurgu yapan Varank, TÜBİTAK SAGE'nin bu teknoloji ile Türk savunma sanayiinin yurt dışına bağımlılığını ortadan kaldırdığını kaydetti.

Varank, tüm bu teknolojik ürün ve hizmetlere ek olarak Anadolu Ajansı'nın da yapacağı yayınlarla sefer ekibinin yapacağı çalışmaları ve bu serüvenini herkese aktaracağını sözlerine ekledi.