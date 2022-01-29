Antarktika Bilim Seferi Ekibi Puerto Williams'a ulaştı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Antarktika çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ve Atatürk Üniversitesinden iki akademisyenin yer aldığı 9 kişilik 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, Şili'nin Puerto Williams şehrine ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda sürdürülen Antarktika çalışmaları kapsamında yola çıkan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karadayı ve Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Teknik Müdür Yardımcısı Dr. Onur Şatır'ın da aralarında yer aldığı 9 kişilik bilim seferi ekibini Türkiye Cumhuriyeti Şili Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz karşıladı.

21 Ocak'ta İstanbul'dan Madrid aktarmalı Şili'nin Santiago şehrine gerçekleştirilen ilk uçuşla başlayan ekibin Antarktika yolculuğunun bir kısmı; 22 saat uçak yolculuğu, 3 aktarma, 33 saat bekleme süresinin ardından daha önce kıtaya ulaştırılan 2 ton ekipmana ek olarak ağırlığı 750 kilogram olan kişisel donanımlar ve araştırma ekipmanları ile Puerto Williams'a ulaşmasıyla son buldu.

6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinin yolculuklarının 3. gününün sonunda, Puerto Williams'da 7 günlük bir karantina sürecinden sonra uçakla King George Adasına ve sonrasın bir haftalık gemi yolculuğu ile Antarktika'daki Türk Araştırma Kampının bulunduğu Horseshoe Adasına ulaşması bekleniyor. Ekibin normal yaşantıyı göreceği son yer olan Şili'nin Puerto Williams şehri, Şili üzerinden Antarktika'ya geçişte modern dünyanın son, Antarktika'nın ise ilk noktası olma özelliği taşıyor. Dünyanın en güney yerleşim yeri olan şehir, "Fin del Mundo", yani dünyanın sonu, olarak da adlandırılıyor.

Birçok Bilimsel Alana Yönelik Detaylı Araştırma Yapılacak

Ekip, Antarktika'da fiziki bilimler, yer bilimleri ve canlı bilimleri gibi farklı ana alanlardaki 14 proje kapsamında jeolojik gözlemler, LiDAR, GPR ve ortofoto ile buzul gözlemleri, Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) ile deniz seviyesi/buzul değişiminin izlenmesi, kıyı çizgisinin belirlenmesi ve hassas konum verilerinin test edilmesi, astronomi, zooplankton ve omurgasızlar olmak üzere deniz canlıları, bakteriler ve biyoçeşitlilik üzerine detaylı araştırmalar yapacak.

Kıtada Türkiye'ye ait ve geçen yıllarda kurulan 3 GNSS istasyonu ile bir meteorolojik gözlem istasyonunun verileri alınıp bakım işlemleri gerçekleştirilecek. Ekip 2019 yılında Horseshoe Adasında kurulan Türk Geçici Bilim Kampını da kullanarak bilimsel çalışmalarını sürdürecek. Seferde bilim insanları, milli teknoloji ürünlerini de denenme fırsatı bulacak.

Yapılacak Araştırmalar Türkiye'nin Uluslararası Görünürlüğüne de Katkı Sağlayacak

Türkiye'nin kutuplarda sürdürmekte olduğu araştırmaları başta iklim değişikliği olmak üzere uzaydan okyanusa, topraktan atmosfere kadar birçok farklı bilimsel alanda gerçekleştiren ve gezegenimizin dünü, bugünü ve yarını araştıran Türk bilim insanları, bu sayede 2017 yılından itibaren devam eden seferler sonucunda 86'nın üzerinde güncel bilimsel yayın, 10'un üzerinde tez ve kitap çalışması, her yıl düzenlenen çalıştay ve şenliklerle yüzlerce farklı etkinlik de gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Antarktika Antlaşması Sisteminde danışman ülke statüsü kazanabilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak bilim seferlerinin gerçekleştirilmesi ve bilimsel araştırmaların uluslararası dergilerde yayınlanarak dünya literatürüne katkı sağlanması büyük önem arz ediyor. Araştırmacıların bu doğrultuda yapacakları çalışmalar ile Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne de katkıda bulunacak. - ERZURUM